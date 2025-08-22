search
Daniel Vilela entrega investimentos de R$ 31,4 milhões em São Luís de Montes Belos

Ação do Governo de Goiás garante água tratada e moradias a custo zero para a população do município


Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 12:39

Daniel Vilela
Daniel Vilela inaugura obra da Saneago e entrega 44 casas a custo zero Em São Luís de Montes Belos (Foto: Jota Eurípedes)

São Luís de Montes Belos recebeu nesta quinta-feira (21/8) um pacote de R$ 31,4 milhões em investimentos do Governo de Goiás. O vice-governador Daniel Vilela inaugurou a nova captação de água da Saneago e acompanhou a entrega de 44 casas do programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero, que asseguram qualidade de vida à população vulnerável.

“São Luís sempre foi um polo de referência para o nosso Estado e hoje celebra obras que mudam a vida das pessoas”, falou o vice-governador. “Essa cidade sofria com a falta de água todos os anos e agora passa a ter 100% de abastecimento garantido, além de famílias realizando o sonho da casa própria sem custo algum. Dificilmente neste ano outro município recebeu investimentos tão significativos como os que São Luís comemora”, completou Daniel.

A nova estrutura da Saneago, orçada em R$ 22,3 milhões, amplia a produção em 117 litros por segundo, com 10,5 quilômetros de adutoras e reforço no sistema de tratamento, conforme detalhou o presidente da companhia, Ricardo Soavinski. “A cidade foi crescendo e o manancial vinha perdendo vazão. Essa obra garante regularidade no fornecimento, mesmo nos períodos de estiagem, cumprindo nossa missão de levar água de qualidade todos os dias”.

Habitação
Na área habitacional, foram entregues 44 casas construídas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), com investimento de R$ 8,1 milhões. O programa contempla famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não têm moradia própria. Nas palavras do presidente da pasta, Alexandre Baldy, a iniciativa encampada pelo estado de Goiás não tem precedentes no Brasil. “Aqui a família recebe a chave e não recebe boleto. A escritura também é gratuita. Goiás é o único estado que entrega moradia de qualidade sem custo algum para os beneficiários, com responsabilidade e compromisso com a dignidade”, destacou.

Com a entrega dos dois investimentos, o prefeito Jorcelino Júnior ressaltou o impacto das ações conjuntas. “São Luís vive um novo momento com o apoio do Governo de Goiás. Esse suporte tem sido essencial para o desenvolvimento da nossa cidade”.

Genial/Quaest: Daniel mantém liderança numérica, mas Marconi encurta distância na disputa pelo Governo

Pesquisa