Daniel Vilela vistoria obras do Terminal Praça da Bíblia e confirma inauguração para setembro

Com 95% da reforma concluída, o Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, já tem previsão de inauguração: setembro de 2025. O anúncio foi feito pelo governador em exercício Daniel Vilela, nesta sexta-feira (18/7), durante vistoria às obras. “Aqui passam em torno de 55 mil pessoas todos os dias. Agora, essas pessoas terão mais conforto e o que há de melhor em estrutura, com tecnologia, acessibilidade, banheiros, videomonitoramento e wi-fi”, ressaltou.

Daniel citou que as intervenções no local integram o projeto Nova RMTC, uma iniciativa do Governo de Goiás para melhorar o serviço de transporte coletivo na Grande Goiânia sem alterar o valor da tarifa paga pelo usuário. Desde 2019, o bilhete permanece congelado em R$ 4,30. “Já entregamos o Terminal Novo Mundo e em breve entregaremos os da Praça A, Dergo, Senador Canedo e Padre Pelágio”, antecipou.

O governador em exercício lembrou que avançar na área é um compromisso do governador Ronaldo Caiado. A iniciativa, que totaliza mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos, conta com a parceria das prefeituras da Região Metropolitana de Goiânia. Além da reforma e modernização dos terminais, o projeto contempla a renovação da frota e a troca dos pontos de ônibus. “Sabemos da situação caótica que vivia o transporte antes desse planejamento. E hoje estamos caminhando para a condição de referência nacional. Temos recebido visitas de representantes de outras regiões para conhecer o que está sendo feito aqui”, disse.

Reforma

A reforma no Terminal Praça da Bíblia começou em setembro do ano passado e segue o cronograma previsto, de um ano de duração. Entre as principais intervenções, está a ampliação de mais de três mil metros quadrados do terminal; a revitalização da infraestrutura de drenagem, rede de esgoto e abastecimento de água potável; novas lanchonetes e banheiros; além de nova pista de rolagem, câmeras de monitoramento 24 horas; controle operacional integrado e tecnologias semelhantes às utilizadas em aeroportos, como sinalização vertical e horizontal e sistema de sonorização.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Murilo Ulhôa, afirmou que a obra beneficia não só os usuários do Eixo Anhanguera, mas toda a região metropolitana. “Proporciona mais qualidade, mais conforto, mais acessibilidade para todos os usuários. É indiscutível a importância dessa obra”, salientou. Até ser concluída a reforma, os passageiros utilizam uma estrutura provisória montada ao lado, com orientações de profissionais que conduzem, acolhem e tiram dúvidas.

“Estudei em Goiânia e já usei esse terminal. Era horroroso. E hoje ele é iluminado, bonito”, testemunhou o prefeito de Hidrolândia, José Délio, durante a vistoria das obras. O gestor municipal também destacou a importância da parceria entre Estado e municípios, que tem proporcionado uma revolução na estrutura da rede. Já o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, disse que seu município é diretamente beneficiado com a reforma de todos os terminais, plataformas e abrigos. “As obras têm impacto direto na qualidade de vida das pessoas”, destacou.

