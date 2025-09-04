search
Delegada Fernanda assume mandato de deputada estadual na Alego

Natural de Jales (SP), Delegada Fernanda, de 35 anos, construiu carreira na segurança pública desde 2014


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/09/2025 - 13:28

Delegada Fernanda
Delegada Fernanda tomou posse como deputada na manhã desta quinta-feira (Foto: Hellenn Reis/Alego)

A primeira suplente de deputado estadual pelo Solidariedade, a Delegada Fernanda Martins de Lima Flores, tomou posse no cargo de titular no Parlamento goiano, em cerimônia na sala da Presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. O ato foi conduzido pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), e pelo 1º secretário, Coronel Adailton (SD). O deputado José Machado (PSDB) também participou da solenidade.

Após o juramento, a nova parlamentar, cujo nome político é Delegada Fernanda, agradeceu o apoio da família dela e de seu grupo político. Em seu discurso, ela destacou a generosidade de Cristiano Galindo (SD), que cedeu seu lugar. O parlamentar pediu licença médica de dez dias, seguida de uma licença particular de 111 dias, totalizando 121 dias, que se encerram em dezembro.

Trajetória política

A carreira política da Delegada Fernanda Flores começou em 2020, quando ela se candidatou a vereadora por Formosa e foi a mais votada. Em 2022, ela se tornou primeira suplente pelo Solidariedade, com 14.030 votos. No ano passado, concorreu à Prefeitura de Formosa e ficou em segundo lugar.

“Eu quero destacar a generosidade do Cristiano Galindo de nos dar esse espaço para que a gente possa trabalhar. Isso é de uma grandeza e generosidade. Nós queremos trabalhar, nós queremos arregaçar as mangas. Obrigado aos meus apoiadores, ao meu grupo e em especial a minha família por estarem comigo”, agradeceu a nova deputada.

Natural de Jales (SP), Delegada Fernanda, de 35 anos, construiu carreira na segurança pública desde 2014. Bacharel em direito pela Universidade Estadual de Londrina e com especializações em gestão pública e criminologia, ela se destacou na proteção de mulheres, idosos, crianças e adolescentes, com atuação em Formosa e Anápolis.

