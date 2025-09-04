Delegada Fernanda assume mandato de deputada estadual na Alego

A primeira suplente de deputado estadual pelo Solidariedade, a Delegada Fernanda Martins de Lima Flores, tomou posse no cargo de titular no Parlamento goiano, em cerimônia na sala da Presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. O ato foi conduzido pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), e pelo 1º secretário, Coronel Adailton (SD). O deputado José Machado (PSDB) também participou da solenidade.

Após o juramento, a nova parlamentar, cujo nome político é Delegada Fernanda, agradeceu o apoio da família dela e de seu grupo político. Em seu discurso, ela destacou a generosidade de Cristiano Galindo (SD), que cedeu seu lugar. O parlamentar pediu licença médica de dez dias, seguida de uma licença particular de 111 dias, totalizando 121 dias, que se encerram em dezembro.

Trajetória política

A carreira política da Delegada Fernanda Flores começou em 2020, quando ela se candidatou a vereadora por Formosa e foi a mais votada. Em 2022, ela se tornou primeira suplente pelo Solidariedade, com 14.030 votos. No ano passado, concorreu à Prefeitura de Formosa e ficou em segundo lugar.

“Eu quero destacar a generosidade do Cristiano Galindo de nos dar esse espaço para que a gente possa trabalhar. Isso é de uma grandeza e generosidade. Nós queremos trabalhar, nós queremos arregaçar as mangas. Obrigado aos meus apoiadores, ao meu grupo e em especial a minha família por estarem comigo”, agradeceu a nova deputada.

Natural de Jales (SP), Delegada Fernanda, de 35 anos, construiu carreira na segurança pública desde 2014. Bacharel em direito pela Universidade Estadual de Londrina e com especializações em gestão pública e criminologia, ela se destacou na proteção de mulheres, idosos, crianças e adolescentes, com atuação em Formosa e Anápolis.

Após assinatura do contrato, Mabel desiste de Commander blindado; outros nove veículos são mantidos