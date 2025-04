Deputado do PL diz ser contra desistência do partido em ação de inelegibilidade do governador

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na manhã desta quarta-feira (24), o deputado Paulo Cezar Martins (PL) disse que não foi consultado sobre o acordo do PL com o governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a desistência e levar ação ao Supremo Tribunal Federal recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) que afastou a inelegibilidade de Caiado em ação proposta pelo diretório goiano do PL.

O partido protocolou ação na Justiça Eleitoral, alegando o uso da estrutura do Palácio das Esmeraldas, durante a campanha que elegeu Sandro Mabel (MDB) a prefeito de Goiânia.

O deputado chamou o acordo de “farra do boi” e condenou a articulação em torno da anistia para os participantes do 8 de abril, que culminou com a depredação dos três Poderes, em Brasília. Disse que, na época, o governador ofereceu as unidades prisionais do Estado para prender manifestantes.

O deputado manifestou-se favorável à anistia para os presos do 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, criticou o que chama de “oportunismo”. “O partido não me consultou. Eu tenho que falar por mim: não sou a favor dessa desistência da ação”, arrematou o decano.