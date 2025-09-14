Deputados aprovam programa de proteção a profissionais da educação vítimas de violência

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta quarta-feira (10/9), em segunda votação, um projeto que cria o programa de proteção e assistência a professores e funcionários das escolas públicas vítimas de violência física ou psicológica no exercício de suas funções. A proposta agora segue para sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado (UB).

A iniciativa prevê a criação de um canal de denúncias anônimas, campanhas de conscientização, rede de apoio com assistência psicológica e jurídica, além de medidas de segurança nas escolas, como a instalação de câmeras de vigilância e a contratação de profissionais de segurança para atuar em horários de maior vulnerabilidade.

A aprovação ocorre em meio a um cenário preocupante. Casos de agressões físicas e psicológicas contra educadores têm se tornado frequentes em Goiás e em outras regiões do país. Em agosto deste ano, uma professora de 37 anos foi esfaqueada por uma estudante de 14 anos em uma escola municipal de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O episódio reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção e à proteção dos profissionais da educação.

Propositora do programa, a deputada estadual Bia de Lima afirma que a violência contra os trabalhadores da Educação é grave, recorrente, provoca o adoecimento dos profissionais e compromete, até mesmo, a qualidade da educação oferecida aos estudantes. “Estamos em pleno Setembro Amarelo, mês de luta pela Saúde Mental, e é fundamental que tenhamos medidas de proteção aos trabalhadores, que estão expostos a diversos fatores de risco”, afirmou a parlamentar.

