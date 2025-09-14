search
Poder

Deputados aprovam programa de proteção a profissionais da educação vítimas de violência

Projeto cria rede de apoio e medidas de segurança para enfrentar a crescente violência contra educadores em Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 14/09/2025 - 16:01

Programa busca combater violência nas escolas com apoio psicológico. Foto: Denise Xavier

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta quarta-feira (10/9), em segunda votação, um projeto que cria o programa de proteção e assistência a professores e funcionários das escolas públicas vítimas de violência física ou psicológica no exercício de suas funções. A proposta agora segue para sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado (UB).

A iniciativa prevê a criação de um canal de denúncias anônimas, campanhas de conscientização, rede de apoio com assistência psicológica e jurídica, além de medidas de segurança nas escolas, como a instalação de câmeras de vigilância e a contratação de profissionais de segurança para atuar em horários de maior vulnerabilidade.

A aprovação ocorre em meio a um cenário preocupante. Casos de agressões físicas e psicológicas contra educadores têm se tornado frequentes em Goiás e em outras regiões do país. Em agosto deste ano, uma professora de 37 anos foi esfaqueada por uma estudante de 14 anos em uma escola municipal de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O episódio reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção e à proteção dos profissionais da educação.

Propositora do programa, a deputada estadual Bia de Lima afirma que a violência contra os trabalhadores da Educação é grave, recorrente, provoca o adoecimento dos profissionais e compromete, até mesmo, a qualidade da educação oferecida aos estudantes. “Estamos em pleno Setembro Amarelo, mês de luta pela Saúde Mental, e é fundamental que tenhamos medidas de proteção aos trabalhadores, que estão expostos a diversos fatores de risco”, afirmou a parlamentar.

 

*Reportagem produzida pelo estagiário Arthur Oliveira, sob supervisão da jornalista Andreia Bahia.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Projeto de lei obriga hospitais públicos e privados de Goiás a instalar câmeras em UTIs
Poder

Projeto de lei obriga hospitais públicos e privados de Goiás a instalar câmeras em UTIs

14/09/2025
caps
Poder

Emendas parlamentares para rede própria de saúde representam menos de 5% do total

13/09/2025
Bolsonaro inelegível
Poder

Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060 após condenação

12/09/2025
Bolsonaro prisão
Destaque

STF condena Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão

11/09/2025
Bolsonaro e aliados
Poder

Bolsonaro e aliados podem recorrer e ainda não serão presos; entenda

11/09/2025
Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria
Economia

Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria

14/09/2025
Deputados aprovam programa de proteção a profissionais da educação vítimas de violência
Poder

Deputados aprovam programa de proteção a profissionais da educação vítimas de violência

14/09/2025
Magic Mushroom Gummies
Brasil

Governo identifica três drogas inéditas em circulação no Brasil

14/09/2025
Bolão de Goiânia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 62 mil
Geral

Bolão de Goiânia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 62 mil

14/09/2025
Pesquisa