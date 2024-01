Desembargadores Luiz Cláudio Veiga Braga e Ivo Fávaro irão compor o TRE-GO

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sessão extraordinária realizada hoje, em votação unânime, indicou os nomes dos desembargadores Luiz Cláudio Veiga Braga e Ivo Fávaro para integrarem ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás como titulares, atendendo à solicitação do desembargador Itaney Campos, presidente do TRE-GO.

A sessão foi presidida pelo chefe do Poder Judiciário goiano, desembargador Carlos França. Em seguida, os dois magistrados serão votados pelos membros do TRE-GO para a definição dos ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral daquela Corte Eleitoral.

Também foram indicados, por unanimidade, os desembargadores José Paganucci Júnior e Elizabeth Maria da Silva para atuarem como suplentes no TRE-GO.

O presidente do TJGO parabenizou os desembargadores indicados à Corte Eleitoral e ressaltou: “Os colegas indicados por unanimidade pelo Órgão Especial farão um excelente trabalho no TRE de Goiás, especialmente nas eleições municipais deste ano, dando sequência à dignificante e fundamental atuação da justiça eleitoral em favor da democracia. Tenho certeza de que desempenharão suas funções no TRE-GO com grande competência e dedicação” destacou Carlos França.