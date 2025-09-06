search
Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro provoca alterações no trânsito no Centro de Goiânia

Interdições começam no sábado (6/9) para montagem da estrutura; no domingo (7/9), 50 agentes estarão nas ruas para orientar motoristas e garantir a fluidez


Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro provoca alterações no trânsito no Centro de Goiânia (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe, neste domingo (7/9), o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil, na Avenida Tocantins, no Centro. Para realizar o evento, que reúne autoridades, forças militares e escolas, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) fará alterações no trânsito local no sábado (6/9) e domingo.

Segundo o diretor de trânsito da SET, Luís Tiago Santos, a alteração no sábado é necessária para a preparação do espaço. “O trabalho começa no sábado, com bloqueios para a montagem da estrutura. No domingo, teremos uma média de 50 agentes atuando na região para auxiliar motoristas e garantir a segurança de todos”, explica.

O secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, reforça o convite à população. “Queremos que os goianienses participem desse momento que valoriza nossas raízes e a história do país. O desfile será realizado com toda a segurança necessária e marca um importante patrimônio cultural da cidade”, destaca.

Confira as principais alterações:

Sábado (6/9)
– Das 12h até 22h de domingo (7/9): interdição total da Av. Anhanguera, entre a Av. Paranaíba e a Rua 9, nos dois sentidos, com acesso apenas para moradores.

Domingo (07/09) – das 5h às 14h:
– Interdição total da Av. Anhanguera, entre Av. Paranaíba e Rua 9, nos dois sentidos;
– Interdição total da Av. Tocantins, entre Av. Paranaíba e Praça Cívica;
– Interdição total das Ruas 1, 2 e 3, entre Av. Araguaia e Av. Tocantins;
– Interdição total da Rua 4, entre Av. Goiás e Av. Paranaíba;
– Interdição total da Rua 5, entre Av. Tocantins e Av. Goiás, com acesso apenas para moradores;
– Interdição parcial de três faixas da Av. Araguaia, entre Av. Anhanguera e Praça Cívica;
– Interdição parcial da Av. Goiás, entre a Av. Paranaíba e Praça Cívica, com acesso apenas para ônibus do BRT e moradores.

Pesquisa