Desmoronamento causado por forte chuva nessa madrugada deixa um morto

Um homem morreu após o barracão no qual morava desmoronar em razão da forte chuva que atingiu a capital na madrugada deste domingo, 31. Segundo os Bombeiros, uma das vítimas conseguiu sair do barracão antes do barracão desmoronar e informou que seu companheiro teria ficado.

Os Bombeiros iniciaram as buscas no local indicado, realizando a quebra e retirada destas estruturas em concreto para ter acesso por baixo, sendo possível visualizar parte do corpo de um homem, que morreu no local. Foram retirados com vida dois filhotes de cachorro.

Em razão do aumento da intensidade da chuva e do nível da água no local, causando riscos de novos desabamentos, os demais moradores foram retirados do local, que foi isolado. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a situação.