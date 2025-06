Detran-GO propõe vagas exclusivas para feirantes

Em busca de soluções para os problemas de estacionamento enfrentados por feirantes em Goiânia, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) se reuniu nesta segunda-feira (23) com representantes do setor e órgãos de trânsito. Entre as propostas apresentadas está a criação de uma área rotativa para desembarque próximo às feiras e a implantação de vagas exclusivas para feirantes cadastrados, que seriam identificados por meio de um cartão especial de estacionamento.

Durante o encontro, foi formada uma comissão responsável por avaliar as sugestões e elaborar novas propostas, que devem ser apresentadas na próxima semana. Atualmente, cerca de 18 mil feirantes atuam na capital, e muitos relatam prejuízos provocados pelo aumento das autuações por estacionamento irregular nas imediações das feiras.

Segundo Manoel Rodrigues, representante dos trabalhadores da Feira Hippie, as multas e remoções de veículos têm afastado clientes. “A pessoa vem fazer compras e, quando volta, encontra uma multa ou o carro foi guinchado. Perdemos esse cliente, que dificilmente retorna”, disse.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, explicou que foi procurado por representantes das quatro principais feiras da cidade e reforçou que, embora a gestão do estacionamento seja de responsabilidade municipal, o órgão estadual está disposto a colaborar. “Vamos trabalhar em conjunto até encontrarmos uma solução definitiva”, afirmou.

Waldir ainda citou como exemplo um modelo adotado na Suécia, onde há ruas exclusivas para estacionamento de feirantes, com identificação via QR Code. “Isso facilita a fiscalização e garante organização. Podemos adaptar esse modelo para Goiânia”, sugeriu.

O presidente do Detran-GO defendeu equilíbrio na fiscalização. “Não podemos ser omissos diante das irregularidades, mas também não é justo penalizar os trabalhadores o tempo todo. Precisamos de uma solução que traga ordem sem prejudicar quem está tentando ganhar a vida honestamente”, concluiu.

