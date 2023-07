Dois homens são baleados em confronto com PMs

Dois homens foram baelados em confronto com policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia, na noite desta quinta-feira, 6. O caso aconteceu no Setor Mansões Paraíso, onde a equipe de CPE Supervisão localizou um veículo que havia acabado de ser roubado.

Os policiais militares tentaram abordar os ocupantes do veículo, mas eles fugiram e foram perseguidos. Durante a fuga, de acordo com os militares, os criminosos atiraram contra Equipe de CPE Supervisão e CPE 90, que revidaram.

Em sequência, o veículo colidiu e os criminosos abandonaram evadindo a pé. Eles foram localizados pelos PMs, quando houve o confronto. Os dois homens foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O veículo produto de furto/roubo foi recuperado. Com a dupla, os policiais apreenderam uma arma de fogo.