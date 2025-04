Domingo de Páscoa será de sol e possibilidade de pancadas de chuva em Goiás

Neste domingo de Páscoa (20), o clima em Goiás será marcado por sol, calor e possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do estado, segundo o boletim do Cimehgo (Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás), ligado à Semad. Na capital, pode haver chuvas isoladas na parte da tarde.

A combinação entre calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, o que pode resultar em chuvas irregulares — algumas delas com características de tempestade, acompanhadas por rajadas de vento de até 60 km/h e raios. A previsão alerta para acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia em pontos isolados do estado.

Goiânia pode chover

Em Goiânia, o domingo deve ter variação de nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva principalmente à tarde. A temperatura máxima pode chegar aos 32 °C, com mínima de 19 °C. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. O sol nasce às 6h26 e se põe às 18h05.

Todas as regiões do estado — Norte, Sul, Central, Oeste, Sudoeste e Leste — devem ter comportamento climático semelhante: sol com variação de nuvens e chance de chuva a qualquer momento do dia.

Goiás

Mesmo com a previsão de tempo parcialmente instável, o feriado de Páscoa não deve ser de tempo fechado ou chuvoso na maior parte do estado. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças no tempo e redobre os cuidados em caso de trovoadas e rajadas de vento, especialmente em áreas abertas.