A Dupla de Páscoa, um dos concursos especiais das Loterias Caixa, promete fazer história neste sábado (19) com o maior prêmio já oferecido pela modalidade: R$ 50 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do próprio sábado, em qualquer casa lotérica do país, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Dupla de Páscoa não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas do primeiro sorteio, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, sucessivamente para faixas inferiores, conforme as regras do jogo.

Segundo a Caixa, o valor deste ano supera o maior prêmio já registrado na história da Dupla de Páscoa, pago em 2024, quando duas apostas dividiram R$ 37,5 milhões.

O que dá para fazer com R$ 50 milhões?

Apostadores já fazem planos, e não faltam exemplos para sonhar alto. De acordo com a Caixa, se aplicado na poupança, o prêmio pode render cerca de R$ 336 mil por mês. O valor também seria suficiente para comprar 650 carros populares ou até 100 casas de R$ 500 mil cada.

Criada para celebrar a Páscoa com um prêmio especial, a Dupla oferece duas chances de ganhar com apenas uma aposta: são dois sorteios no mesmo concurso, aumentando as possibilidades dos jogadores.

Com a bolada inédita deste ano, o concurso se consolida como uma das principais oportunidades para quem sonha em mudar de vida com um bilhete premiado.