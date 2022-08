Editais com 864 vagas para Polícia Civil é publicado em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou no Diário Oficial do Estado de Goiás, nesta sexta-feira, 26, os editais dos concursos públicos para provimento de 864 vagas para os cargos de Agente de Polícia de 3ª Classe, Escrivão de Polícia de 3ª Classe, Papiloscopista Policial de 3ª Classe e Delegado de Polícia Substituto da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado.

O edital 006/2022 oferta 450 vagas para Agente de Polícia de 3ª Classe, 310 oportunidades para Escrivão de Polícia de 3ª Classe e 60 cargos de Papiloscopista Policial da 3ª Classe. A remuneração inicial para esses cargos é de R$ 6.353,13. As inscrições poderão ser feitas de 26 de setembro a 25 de outubro, com taxa de R$ 110. A prova para o cargo de agente será no dia 11 de dezembro deste ano, para escrivão no dia 8 de janeiro de 2023 e para papiloscopista em 15 de janeiro de 2023.

Já no edital 008/2022, são oferecidas 44 vagas para Delegado de Polícia Substituto, com remuneração inicial de R$23.811,22. As inscrições para o cargo serão abertas em 20 de setembro e seguem até 20 de outubro, com taxa de R$ 200. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 4 de dezembro deste ano.

As provas para todos os cargos serão divididas em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva; posteriormente, os candidatos aprovados passarão por teste de aptidão física e pelas avaliações psicológica e de vida pregressa. A última fase é composta pelo curso de formação. Para a vaga de Delegado de Polícia Substituto, haverá ainda a etapa de avaliação de títulos.

Para mais informações, os interessados devem consultar os editais, que serão publicados na íntegra pelo site do Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/), instituição responsável pelo certame, ou pelo portal da Escola de Governo (www.escoladegoverno.go.gov.br).