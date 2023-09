Eleitor mais conservador favorece Cruz

Andréia Bahia

Falta pouco mais de um ano para as próximas eleições, que podem se dar sob novas regras, caso a minirreforma eleitoral aprovadana Câmara dos Deputados seja sancionada até 6 de outubro. Contudo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,não se comprometeu com a votação da matéria dentro do prazo necessário.“Senão for possível para 2024, paciência”, afirmou.

Mas caso seja sancionada até a data limite, a Justiça Eleitoral ainda terá que editar as resoluções e instruções necessárias para execução das eleições, o que deve se dar até o dia 5 de março. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não publicou o calendário eleitoral oficial.

Em Goiânia,há uma única candidatura certa, a do prefeito Rogério Cruz, que tenta a reeleição. A avaliação de sua administraçãonão é favorável, mas as estatísticas sobre a reeleição de prefeitos apontam que o eleitortende mais ao conservadorismonas eleições municipais que à renovação.Nos últimos pleitos, exceto pela eleição de 2016, quando a taxa de reeleição foi de 47%, os percentuais de reeleição ultrapassaram os 50%: em 2000 e 2004, o índice de reeleição foi de 58%; em 2008 foi de 67%; 2012, 55%; e em 2020, 63% dos prefeitos foram reeleitos.

Mas enquanto as estatísticas pouco influenciam a decisão de Cruz, que certamentenão deixará de disputar a eleição, osnúmeros de pesquisas e levantamentos devem orientar as decisões de outros possíveis candidatos; é o caso do senador VanderlanCardoso (PSD) e da deputada federal Adriana Accorsi(PT), que além de um recall eleitoral positivo,têm baixa rejeição entre os eleitores.Oque coloca à prova a influência da polarizaçãonacionalna eleição municipal,haja vista que o senador é considerado bolsonarista e Adriana é petista.