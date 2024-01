Educação, o desafio

O ano letivo começou na última segunda-feira com novidades em modalidades de ensino. E também com a repetição de velhos problemas, que se tornam crônicos. É oportuno que os olhos e os esforços se concentrem naquela que é comprovadamente a forma de superação de desigualdades históricas e de mudanças individuais e de nações, a Educação, com E maiúsculo, como deve ser sua importância.

Na rede estadual, em 23 unidades escolares, o ano letivo começou com a oferta de novas modalidades de ensino. São 16 escolas de tempo regular que passarão a ofertar Educação em Tempo Integral e sete unidades que se tornarão Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs).

Em 2021, um estudo do Instituto Sonho Grande e Instituto Natural, baseado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mostrou que as escolas de tempo integral tiveram uma pontuação 63% maior do que as escolas regulares. Isso comprova que se trata de um investimento com resultados mensurados, que deve ser incentivado.

Ainda na rede estadual, o ano também começou com novidade nos 14 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) que integram o projeto Jornada para o Futuro. A ação permitirá que os estudantes cursem a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de forma concomitante com o Ensino Médio.

Já no município de Goiânia, o ano letivo de 2024 teve início com velhos problemas, como falta de professores e outros profissionais nas escolas municipais. Tiveram grande repercussão as imagens de crianças dos centros de educação infantil dormindo no chão nas salas de aula. A prefeitura reagiu e anunciou a convocação de mais professores aprovados em concurso e novo processo seletivo para temporários.

A Tribuna do Planalto tem um compromisso com a Educação que se confunde com sua história. Continuaremos acompanhando as pautas relacionadas com o assunto, cobrando soluções e reconhecendo e comemorando avanços.