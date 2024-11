Eletrobras escolhe Hub Goiás como polo de inovação no Centro-Oeste

O Hub Goiás foi selecionado como o Polo Innovation Grid da Eletrobras para o Centro-Oeste, uma grande conquista para o estado. Com o objetivo de integrar a maior empresa de energia elétrica da América Latina a startups, universidades e centros de pesquisa, o Hub Goiás agora lidera a inovação na região. A parceria visa promover novas soluções tecnológicas, conectando Goiás a outros ecossistemas de inovação do Brasil. O anúncio, feito no dia 21 de novembro, marca o início de um novo capítulo no desenvolvimento de negócios no estado.

Para o começo das operações, serão investidos R$ 200 mil em programas que impulsionem o empreendedorismo e o crescimento de startups locais. A Eletrobras já possui polos semelhantes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, criando uma plataforma de inovação que conecta a empresa a novos modelos de negócios, especialmente voltados para a sustentabilidade e energia limpa. A escolha de Goiás reflete o amadurecimento do estado em soluções tecnológicas e seu forte potencial para a transição energética.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, destaca que essa parceria é um reconhecimento ao trabalho realizado nos últimos anos no estado. O Hub Goiás, em operação há pouco mais de um ano, já apoiou mais de 120 startups, desenvolvendo soluções que impactam positivamente a vida das pessoas. Além disso, o superintendente do Hub Goiás, Johnny Laranjeira, explica que a colaboração com a Eletrobras ampliará as ações de inovação focadas em tecnologias sustentáveis e inteligência artificial.