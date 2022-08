Em Ceres, Lincoln Tejota reúne representantes de 15 municípios e lança pré-candidatura

O vice-governador Lincoln Tejota (UB) lançou, no último sábado, 30, em Ceres, a pré-candidatura a deputado estadual. O evento reuniu lideranças de 15 municípios dos vales do São Patrício e do Araguaia e do Norte do Goiás. Esse foi o segundo do interior do estado.

“Eleito junto com o governador Ronaldo Caiado, fui o vice mais jovem da história de Goiás e sou o mais jovem do país. Mas também o mais determinado a trabalhar. E trabalho sempre em busca da excelência em resultados. Eventos como esse me enchem ainda mais de vontade e determinação para trabalhar pelo povo de nosso estado”, disse Lincoln, sobre a pré-candidatura.

Ao falar dos desafios que espera pela frente, ele afirmou não se render, por, na política, ter construído amizades com pessoas que nunca o abandonam. “Aqui, estão líderes representantes de cada cidade. E todos estão ainda visitando outros municípios, fazendo toda a diferença, ao promover e garantir que as demandas da população cheguem a nós”, observou ele.

Com a presença de mais de 200 pessoas, o evento reuniu representantes de Ceres, Rialma, Crixás, Nova Glória, Carmo do Rio Verde, Ipiranga, São Patrício, Araguapaz, Pilar, Santa Teresinha, Rianápolis, Morro Agudo, Campos Verdes, Rubiataba e Uruaçu.

Dentre as lideranças que foram respaldar a pré-candidatura de Lincoln estavam os prefeitos de Rialma, Fred Vidigal, e de Crixás, Dr. Carlos; e seus vices, Zé Maria e Tiago Dietz; a secretária de Obras de Rialma, Dorcas Vidigal; o presidente da OAB Subseção de Ceres, Luciano do Vale; vereadores; ex-prefeitos, ex-vices-prefeitos, ex-vereadores e outras.

O prefeito Fred Vidigal falou dos avanços conquistados por Rialma no atual governo, que, segundo ele, foi o que mais investiu na melhoria dos municípios. “Fazer política com o Lincoln é bom porque é uma política feita com alegria, com seriedade, fé e humildade. É assim que ele tem conduzido sua vida. Estamos, em Rialma, fechados com os projetos de Lincon e de Ronaldo Caiado”, disse Fred.

Secretária de Obras do município, Dorcas Vidigal também respaldou a pré-candidatura. “Todos que o procuram, encontram a porta aberta. Por isso apoiamos Lincoln Tejota, um político que verdadeiramente acolhe a população.”

De Crixás, o prefeito Dr. Carlos ressaltou o privilégio, segundo ele, de seu município ser o local de nascimento de Lincoln. “A família dele residiu e, quando pode, reside em Crixás, recebe lá os amigos. Lincoln tem o meu apoio porque ele e toda a família fizeram muito pela população de Crixás.”

“Apoio Lincoln porque ele tem serviços prestados em Ceres e região, desde que foi deputado pela primeira vez. Ele nunca nos virou as costas e está sempre presente nos vales do São Patrício e do Araguaia, assim como em todo o estado agora que é vice-governador”, disse o presidente da OAB, Luciano do Vale.