“Em Goiás, conciliamos desenvolvimento e preservação ambiental”, afirma Caiado durante abertura da Semana do Meio Ambiente

O governador Ronaldo Caiado abriu, nesta quarta-feira (4/6), a programação da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O evento, que segue até esta quinta-feira (5/6), em Goiânia, aborda o tema “Conciliando Pessoas e Natureza”. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo goiano lançou o projeto “Agro Sustentável”, com foco na recuperação e sustentabilidade ambiental da bacia do Alto Rio Meia Ponte.

Em seu discurso, Caiado ressaltou que tem orgulho de mostrar que é possível unir produção e conservação. “Goiás é hoje referência nacional em gestão ambiental, com ações concretas que preservam nossas nascentes e promovem o desenvolvimento sustentável”, disse governador ao mencionar que o Estado reduziu o desmatamento em 72% em 2024, na comparação com o ano anterior.

Durante o evento, a titular da Semad, Andrea Vulcanis, assinou mais um termo de adesão ao Juntos pelo Araguaia, maior programa de revitalização de bacias hidrográficas em curso no Brasil, alcançando os municípios de Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Ivolândia, Mineiros, Montes Claros, Palestina de Goiás, Piranhas, Portelândia e Santa Rita do Araguaia.

“Hoje celebramos conquistas grandiosas. Conseguimos reerguer a Secretaria do Meio Ambiente com estrutura, orçamento e capacidade de entrega. O Juntos pelo Araguaia já é premiado internacionalmente e mostramos que é possível implantar 48 políticas públicas ambientais com seriedade e responsabilidade”, destacou Andrea Vulcanis.

Ao aderir ao programa, empresas firmam compromisso de investimento na recomposição da vegetação nativa associado à adoção de práticas de conservação de solo e água. Nesta quarta-feira (5/6), a Atiaia Energia S.A, que atua no mercado de desenvolvimento de soluções em energia renovável, comprometeu-se a restaurar 50 hectares de Cerrado na bacia hidrográfica do Alto Rio Araguaia, com execução em até 45 dias após o recebimento do ofício de comunicação para o início do projeto. A empresa se responsabilizou pelos custos da iniciativa, a previsão é que o lote seja concluído em três anos.

Debates

Até quinta-feira (5/6), os participantes da Semana do Meio Ambiente podem participar de painéis sobre os desafios e as soluções de Goiás no âmbito das mudanças climáticas. As discussões servem de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que será realizada em Belém (PA), em novembro.

Ainda durante a cerimônia de abertura, foi entregue o prêmio em dinheiro para os proprietários rurais contemplados pelo Cerrado em Pé, programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que remunera produtores que conservam a vegetação nativa. Também foi entregue o Prêmio Goiás Sustentável, que reconhece práticas sustentáveis que melhoram a vida da população.

Para o presidente do Sistema Faeg, José Mário Schreiner, é possível afirmar que o diálogo entre os setores produtivo e ambiental é uma realidade hoje em Goiás. “Houve tempos difíceis, mas agora trabalhamos juntos por um mesmo objetivo: produzir com responsabilidade e preservar nossas riquezas naturais. Isso só foi possível com a liderança firme do governador Caiado e o trabalho técnico da Semad”, declarou ele.

Candidata eliminada por ausência de exame retorna ao concurso da Polícia Penal