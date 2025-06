Em Porto Alegre, Caiado destaca modelo de gestão de Goiás com foco em segurança, inovação e equilíbrio fiscal

O governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta quarta-feira (11/6), os avanços do Estado de Goiás em áreas estratégicas como segurança pública, inovação tecnológica e equilíbrio fiscal, durante o evento “Tá na Mesa”, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), em Porto Alegre. Ele destacou que o estado se tornou referência nacional ao combater a criminalidade com firmeza, fomentar a Inteligência Artificial e sanear as contas públicas, sem abrir mão de investimentos sociais.

Caiado frisou que pesquisas recentes mostram que a população brasileira está cada vez mais amedrontada pela violência e pelo narcotráfico, mas que a situação em Goiás foge à regra nacional. “A violência está dominante em vários estados brasileiros, a ponto de levá-los a situações de ingovernabilidade. E não podemos admitir que o Brasil seja um narcoestado semelhante a outros países. Em Goiás, a situação é de segurança plena e faccionados não têm visita íntima em penitenciárias”, explicou, em Porto Alegre.

O gestor goiano ressaltou que no início do governo, mais de mil adolescentes estavam presos no sistema socioeducativo goiano, enquanto hoje são 178. “Estamos fechando unidades, porque quando você bane a criminalidade, é possível recuperar uma geração de pessoas que estavam caminhando para o crime”, assegurou. Para ele, os investimentos na área social também contribuem para a melhoria dos índices e a diminuição da criminalidade. “O nosso objetivo é retirar o maior número de pessoas da condição de pobreza e extrema pobreza, dando a elas emancipação”, disse.

Caiado falou também sobre a política goiana pioneira de incentivo à Inteligência Artificial, com a criação de centros de inteligência e excelência em IA, além do primeiro curso na área ofertado em uma faculdade no país. “Desde que cheguei ao governo, me preocupei em alavancar a área da pesquisa cada vez mais. Criamos o Hub Goiás para trazer estrutura para as pessoas poderem desenvolver suas startups e avançar no seu desenvolvimento. Isso nos levou a publicar e sancionar a primeira lei de marco regulatório de inteligência artificial no país”, pontuou, ao lembrar da Política Estadual de Fomento à Inovação em Inteligência Artificial, aprovada em maio deste ano.

“O que falta no Brasil é investimento em infraestrutura e inteligência, para podermos avançar cada vez mais na área. O país está caminhando para uma legislação que é inibidora do processo de desenvolvimento, enquanto, em Goiás, estamos compartilhando ações e desafios do Estado com outros países”, continuou, ao falar sobre o interesse da Amazon em investir em Goiás devido às condições propícias de segurança pública e jurídica, com apoio por parte do governo estadual.

Finanças

Em Porto Alegre, o governador goiano lembrou ainda que, ao assumir o governo, as finanças estaduais estavam em situação caótica. “Recuperamos as finanças de Goiás e, hoje, estamos em condições tranquilas, sendo o Estado com maior liquidez, com caixa de mais de R$ 15 bilhões, diante de um trabalho de duros investimentos. Além disso, somos o primeiro lugar na educação e temos 100% de transparência nas nossas contas públicas. Isso mostra o quanto cada estado tem potencial e pode sobreviver desde que haja uma noção transparente de como se gasta o dinheiro público”, resumiu.

Homenagem

Durante o evento, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, enalteceu o governador Ronaldo Caiado pelo apoio recebido de Goiás durante a tragédia das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. Na ocasião, ele entregou uma homenagem ao chefe do Executivo goiano. “Nossos agradecimentos por tudo que fizeram por nós, pela sociedade. Foi uma demonstração enorme de solidariedade, de união do povo brasileiro. No momento em que o país parecia dividido, vimos emergir virtudes e tivemos mãos estendidas de todo o país”, agradeceu.

À época, o Governo de Goiás mobilizou uma corrente para ajudar os gaúchos, enviando mais de mil toneladas de alimentos em diversos comboios junto com parceiros e outros poderes. Além disso, 28 militares do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) foram encaminhados às regiões afetadas para auxiliar no salvamento e apoio às vítimas. “Pode ter certeza que o povo goiano ajudou de forma espontânea naquele momento que vocês viveram essa tragédia. Sabemos o quanto é importante salvar vidas e fizemos tudo que era possível, em um sentimento de solidariedade que é comum ao povo brasileiro”, respondeu Caiado.

O “Tá na Mesa” é promovido pela Federasul, uma entidade representativa do setor produtivo que reúne empreendedores, empresas e associações em uma rede de cooperação, inovação e representatividade. A Federasul conta com 200 mil entidades filiadas que representam a indústria, o comércio, prestadores de serviço e o agronegócio, e possui 90 mil empresas de todos os portes no seu sistema de representação.

