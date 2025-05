Em São Paulo, Caiado apresenta Goiás como melhor estado para investir

O governador Ronaldo Caiado destacou o avanço de Goiás na criação de um ambiente econômico favorável ao investimento produtivo, nesta quinta-feira (15/5), em São Paulo, ao participar do maior festival de alimentos e bebidas das Américas, a Apas Show 2025. O evento reuniu expositores e empresários que representam 10% do Produto Interno Bruno (PIB) do país, incentivando inovação, tendências e networking para fortalecer o mercado de varejo.

Caiado explicou que o Governo de Goiás tem se destacado em áreas como segurança pública, educação e assistência social, sem esquecer do desenvolvimento econômico. Além de investir massivamente em infraestrutura, ele citou que o Estado encampou uma Lei de Liberdade Econômica e apresentou um projeto pioneiro para incentivar e regular o uso de Inteligência Artificial (IA). “Buscamos as melhores cabeças, fizemos consultas e elaboramos o nosso projeto. Como consequência, o vice-presidente mundial da Amazon se reuniu comigo ontem, em Nova York, para dizer do interesse dele em investir em Goiás”, relatou, em São Paulo.

Para Caiado, a Inteligência Artificial já impacta várias atividades, como o mercado varejista, e os governos não podem ficar para trás. “O mundo hoje volta suas atenções para a IA. São bilhões que estão sendo investidos e é lógico que isso vai interferir na vida de todos, com softwares cada vez mais sofisticados”, lembrou. “Tenham o Estado de Goiás como um hub que está disponível para que vocês possam desenvolver suas startups, ter um grande avanço nessa área. Não queremos ver o Brasil sendo caudatário neste momento em que estamos assistindo outros países avançarem mais do que nós”, acrescentou.

APAS Show 2025

A Apas Show 2025 começou na última segunda-feira (12/5) e termina nesta sexta-feira (15/5), em São Paulo, oferecendo palestras com especialistas renomados e oportunidades exclusivas para impulsionar conexões e transformar o setor supermercadista. Presidente da APAS, Erlon Ortega ressaltou que a feira deve movimentar em torno de R$ 16 bilhões em negócios. Ele comentou a necessidade de conectar as vagas em aberto no setor aos programas sociais estaduais. “Somos a porta de entrada do primeiro emprego. Queremos crescer e contratar”, afirmou.

“Tenho que confessar que nunca imaginei uma feira de supermercados com o tamanho que eu vi aqui hoje, em São Paulo. Isso mostra a extensão e importância de vocês, o quanto refletem hoje no PIB, além da capilaridade que cada um de vocês tem”, comentou Caiado, ao colocar o Estado de Goiás à disposição dos empresários brasileiros. “O sentimento do cidadão hoje é ser empreendedor e vocês têm essa capacidade. Goiás está de braços abertos, toda a nossa política de incentivo fiscal estará à disposição de cada um de vocês, para que ampliem suas redes em nosso estado”, concluiu.

