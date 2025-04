Em um ano, clientes renegociam mais de R$300 mil em contas atrasadas em canal da Equatorial

Em um cenário em que 68,76 milhões de adultos no Brasil se encontram inadimplentes, como mostram dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) divulgados recentemente, a Equatorial Goiás disponibiliza mais um canal para renegociações de dívidas e que pode contribuir para a mudança deste percentual, que equivale a mais de 41% da população.

Somente no ano passado, mais de R$ 300 mil em dívidas foram renegociadas no canal www.consumidor.gov.br . A expectativa é que neste ano o número chegue a R$ 500 mil.

Os indicadores da companhia têm aumentado ao longo dos meses e, atualmente, são realizadas em média 100 negociações por ano, com índice de solução acima de 80%, com meta de chegar a 85% até dezembro de 2025.

Entenda o canal do “gov”

Pelo canal do consumidor, é possível registrar também outros tipos de ocorrências e nos primeiros meses do ano até o último dia 10 de março, a companhia já respondeu 100% dos clientes em mais de 360 registros. A média para retorno do atendimento é de 5 dias e, segundo o gerente Jurídico da Equatorial Goiás, Windsor Santos, se trata de uma ferramenta extremamente segura em que os clientes podem ter retornos significativos, principalmente quando o assunto é renegociação de dívidas.

“Estamos falando sobre uma ferramenta que os clientes podem acessar o ano todo, a qualquer momento, não importa hora ou dia da semana, e o melhor, de qualquer lugar com acesso à internet, basta acessar o site do canal. Então, se a pessoa tem uma dívida que, principalmente, já virou um montante significativo, sem dúvida esse é o melhor canal para resolver a situação e dormir com a cabeça tranquila sabendo que priorizou a resolução de um problema que tira o sono de qualquer um. Lembrando que o canal é 100% seguro, pois é uma plataforma oficial do governo federal”, ressalta o gerente.

Centro-Oeste no topo

Conforme apontam os dados divulgados pela CNDL e SPC Brasil, as contas de água e luz respondem a quase 10% do total das dívidas dos brasileiros. Ainda segundo a pesquisa, cada consumidor negativado deve, em média, R$ 4.650,21 para 2,15 empresas credoras e o Centro-Oeste lidera com 45,23% da população adulta negativada.

Em janeiro, dados do Serasa apontaram que o estado de Goiás registrou aumento de 0,89% no número de inadimplentes, quando comparado a dezembro de 2024, totalizando 2.440.794 pessoas. O número equivale a 22,16% da população adulta do estado.

Windsor ressalta que usando o site www.consumidor.gov.br, inadimplentes podem ter soluções personalizadas para quitação da dívida com a concessionária de energia. “Enquanto num feirão as soluções são geralmente presenciais, em massa e num prazo específico, nesta ferramenta o cliente consegue negociar e encontrar a melhor proposta para ficar livre da dívida sem precisar sair de casa, basta ter internet e saber acessar o site”, complementa o gerente.

Em uma avaliação nacional do canal, a Equatorial Goiás está entre as 13 melhores empresas quando o quesito é prazo médio de resposta e em 7º lugar para questionamentos respondidos.

Como acessar

O cliente pode acessar a plataforma, digitar o nome da Equatorial Goiás e fazer o registro do assunto que precisa tratar. O prazo legal para responder é de até 10 dias corridos. Ao final, é necessário realizar a avaliação do atendimento, informando uma nota de 1 a 5 para o índice de satisfação.

Além de renegociar dívidas, o cliente da Equatorial Goiás também poderá realizar troca de titularidade, retirar a 2ª via de fatura, alterar o vencimento da conta para dia alternativo e também indicar um endereço alternativo para recebimento da fatura. Para uso completo da ferramenta é necessário realizar login na plataforma gov.br.