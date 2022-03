Emater leva inovação, tecnologia e informação à 19ª Tecnoshow Comigo

Um dos eventos mais esperados pelo setor agropecuário, a Tecnoshow Comigo chega a sua 19ª edição, entre os dias 4 e 8 de abril, no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde, município da Região Sudoeste de Goiás. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) estará presente, levando atendimento, exposição de produtos da agricultura familiar, demonstração de tecnologias e palestras.

Após dois anos de interrupção em decorrência da pandemia, a feira realizada pela cooperativa Comigo traz nesta edição o tema “Produtores alimentam cidades”. A expectativa dos organizadores é receber mais de 115 mil visitantes, com previsão de um montante de R$ 3,4 bilhões em negócios.

Com novidades, o estande da Emater irá demonstrar na prática o desenvolvimento do BRS Capiaçu, variedade de capim que tem sido intensamente demandada por pecuaristas devido ao seu alto potencial produtivo para a bovinocultura leiteira. A cultivar foi plantada cerca de três meses atrás em um espaço de dez metros quadrados, onde será possível verificar de perto seu desempenho.

O presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, pontua que a participação do órgão na Tecnoshow já é tradição. “Desde a primeira edição, o evento conta com nosso estande, em que são montadas diversas unidades demonstrativas de materiais genéticos e tecnologias aplicadas às condições produtivas do Estado”, diz.

“É uma grande oportunidade de realizarmos ações de difusão dessas tecnologias através dos plantões técnicos e demonstrações didáticas dos programas de melhoramento genético e de processos produtivos que podem ser adotados nas propriedades buscando a eficiência profissional e econômica”, acrescenta.

Tecnologias e pesquisa

O estande irá dispor de uma área plantada com cultivares de capim, arroz e mandioca. O BRS Capiaçu é o carro-chefe entre as variedades de gramíneas. Desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Capiaçu é um clone de capim-elefante obtido por meio de melhoramento genético. É mais produtivo em massa e mais nutritivo em relação a outros materiais.

Variedades de arroz e mandioca também foram plantadas para amostragem. Estarão expostas cultivares de arroz de terras altas, cultivadas em áreas favorecidas pelo regime de chuvas ou sob sistema de irrigação por aspersão. Já as amostras de mandioca são provenientes da Estação Experimental da Emater em Porangatu, onde está sendo executada uma pesquisa para disponibilizar materiais da raiz mais bem adaptados para regiões secas, como o Norte e Nordeste Goiano.

O espaço conta ainda com exemplares de plantas pesquisadas na Estação Experimental Nativas do Cerrado e no Horto de Plantas Bioativas da Emater. O público irá conhecer de perto as mudas de pequi sem espinhos e demais variedades que serão disponibilizadas em breve aos produtores rurais do Estado. Já as plantas do horto constituem espécies medicinais, aromáticas e condimentares, que são comercializadas a preços acessíveis pela Emater.

Outra tecnologia demonstrada vem direto do Complexo de Laboratórios da agência. São as mudas produzidas por meio da cultura de tecidos, técnica utilizada para obtenção de materiais melhorados, com maior qualidade genética, mais resistentes e livres de doenças e pragas. A Emater já testou e estabeleceu protocolos para variedades de banana, abacaxi e orquídeas.

Plantão técnico

Uma equipe de profissionais da Emater ficará disponível para auxiliar os produtores rurais e apresentar as políticas públicas de inclusão produtiva rural desenvolvidas pelo Governo de Goiás voltadas para a agricultura familiar.

Estarão presentes extensionistas e pesquisadores para mostrar trabalhos coordenados pela entidade, como a implantação de sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF); Programa Produzir Brasil, que leva assistência técnica a assentamentos rurais; Pró-Genética, iniciativa que torna acessíveis bovinos puros de origem (PO) a pecuaristas de pequeno e médio porte; e o programa de comercialização de sementes de milho de alto padrão genético, também a valores acessíveis aos agricultores familiares.

Os visitantes também poderão consultar profissionais especializados em fruticultura e conferir como a Emater tem se empenhado para fortalecer essa cadeia produtiva. A instituição apresenta ainda o Projeto Bovinocultura Sustentável, que utiliza as técnicas de pastejo rotacionado e fertirrigação em propriedades assistidas pelo órgão, buscando aumentar a produção e minimizar os impactos ambientais. Além disso, o estande expõe o Programa de Preservação das Microbacias Hidrográficas, que envolve produtores rurais em projetos de recuperação ambiental.

Produtores interessados terão também a oportunidade de serem orientados por técnicos sobre as etapas de estruturação de uma agroindústria. A Emater dispõe em sua sede, no Complexo de Inovação Rural, em Goiânia, de uma Agroindústria Escola, onde são ministradas formações em produção industrial e empreendedorismo rural, com cursos nas áreas de panificação, laticínios e processamento de frutas.

Para completar a carteira de serviços ofertados na Tecnoshow, serão expostos produtos de agricultores familiares assessorados pela entidade, como o queijo cabacinha e o açafrão de Mara Rosa. O primeiro está em processo de obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG) e o segundo já conseguiu o registro. O trabalho para aquisição da IG também é acompanhado pela Emater, com o propósito de valorizar e qualificar a produção rural tipicamente goiana.

Palestras

Todos os anos a Emater leva para a Tecnoshow Comigo uma programação de palestras conduzidas por profissionais do órgão. No dia 05 de abril, terça-feira, às 14h, o zootecnista Fernando Coelho abre um debate sobre recuperação e manejo de pastagens degradadas. O especialista irá apresentar os casos de sucesso de pecuaristas familiares assistidos pela Emater dentro do Projeto Bovinocultura Sustentável.

No dia seguinte, 06 de abril, quarta-feira, às 11h, a tecnóloga em Gestão Ambiental, Isabela Lima, e a engenheira agrônoma, Márcia Maria de Paula, ao lado do engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Ricardo Carneiro, ministram uma palestra sobre Selo Arte para agroindústrias e processo de Indicação Geográfica.

Já no dia 07 de abril, quinta-feira, às 9h, o técnico e mestre em Piscicultura, Francisco Cabral, irá discorrer sobre piscicultura em tanque escavado e sua viabilidade econômica para o segmento rural familiar. O especialista apresenta também a pesquisa desenvolvida pela Emater em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) com peixes híbridos redondos.