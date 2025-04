Empresário envolvido em acidente que matou casal na GO-154 torna-se réu por homicídio

A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o empresário Ygor Oliveira de Sousa. Com isso, ele se tornou réu pelo homicídio culposo do casal Adriano Kennen de Barros Júnior e Fernanda Rodrigues, ocorrido no km 218 da GO-154, no trecho entre Ceres e Carmo do Rio Verde. Adriano era cirurgião-dentista e atuava na Secretaria de Saúde de Goiás. Fernanda era servidora do Instituto Federal de Goiás (IFG). Laudo comprovou que Ygor estava embriagado.

Conforme destacado pelo promotor de Justiça Pedro Furtado Schimitt Correia, os fatos ocorreram por volta das 18 horas do dia 15 de junho de 2024, quando o réu, agindo com imprudência e com capacidade psicomotora alterada em razão de influência do álcool, praticou homicídio culposo contra o casal.

Velocidade

Conforme apurado, o denunciado trafegava em velocidade superior à permitida na via quando atingiu a lateral do veículo das vítimas, que estavam saindo do trevo e ingressando na rodovia.

Com o impacto, Adriano morreu no local do acidente, vítima de politraumatismo, enquanto Fernanda sofreu lesões corporais, sendo encaminhada para a Unidade Pronto Atendimento de Ceres, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. O teste do bafômetro constatou a embriaguez do condutor.

Danos

Além da condenação do réu, o promotor de Justiça requereu a fixação do valor mínimo de R$ 100 mil por vítima para reparação dos danos materiais e morais causados.

