Empresas do transporte coletivo abrem 35 vagas de emprego em Goiânia e região metropolitana

A HP Transportes Coletivos e a Rápido Araguaia Transportes, concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, estão com o total de 35 vagas abertas para contratação imediata. As oportunidades são voltadas para diferentes áreas, como manutenção, administrativo, financeiro, atendimento e operação, e contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade.

Os salários variam de R$ 1.700,10 a R$ 3.879,65 conforme o cargo. As empresas oferecem benefícios como vale-alimentação (com valores que podem chegar a R$ 1.146,86), plano de saúde, plano odontológico, gratuidade no transporte coletivo com o cartão funcional, consultoria financeira e consignado, seguro de vida, convênios com farmácias e academias, e acesso a serviços gratuitos via SEST/SENAT — que incluem odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia e cursos de capacitação profissional e acesso à Universidade Corporativa.

Vagas na HP Transportes Coletivos – 19 oportunidades

Inscrições: presencialmente na Av. dos Alpes, 450 – Vila dos Alpes, ou pelo WhatsApp (62) 98409-8504

Local de atuação: Goiânia (GO)

Motorista de ônibus convencional (15 vagas)

Carga horária: 25h semanais (13h às 22h30, escala 6×1)

Salário: 1.841,76

Requisitos: CNH D ou E com EAR averbado, curso de transporte coletivo atualizado (ou disponibilidade para realizar o curso oferecido pela HP), e desejável ensino fundamental completo

Mecânico Diesel – Linha Pesada (2 vagas)

Horário: 19h às 2h50 (escala 6×1)

Salário: R$ 3.367,39

Requisitos: Ensino Fundamental e experiência na função

Lanterneiro (1 vaga)

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h

Salário: R$ 3.241,41,

Requisitos: Ensino Fundamental e experiência na função

Eletricista veicular – linha pesada (1 vaga)

Horário: 19h às 2h50 (escala 6×1)

Salário: R$ 3.367,39

Requisitos: Ensino Fundamental e experiência na função

Vagas na Rápido Araguaia – 16 oportunidades

Inscrições: via WhatsApp (62) 98523-0289

Lanterneiro (4 vagas)

Locais e horários:

02 vagas para Garagem Noroeste – das 08h às 16h20

01 vaga para Garagem Oeste – das 08h às 16h20

01 vaga para Garagem Sul – das 19h às 02h40

Salário: R$ 2.721,25Requisitos: Ensino Médio completo e experiência com lanternagem de veículos pesados

Endereços das garagens:

Garagem Oeste: R. Pres. Juscelino Kubitscheck, 260 – Jardim Presidente

Garagem Sul: Av. A, 490 – Jardim Santo Antônio

Garagem Noroeste: R. dos Esportes, 2 – Chácaras Mansões Rosas

Analista Financeiro Jurídico – Home Office (1 vaga)

Horário: 08h às 18h

Salário: R$ 3.879,65

Requisitos: Superior completo ou em andamento em Administração, Contábeis, Economia ou áreas afins; Excel intermediário ou avançado; experiência com contas a pagar e controle e análise de fluxo de caixa.

Analista de Compras – PcD (1 vaga)

Horário: 08h às 18h

Salário: R$ 3.000,00

Local: Garagem Oeste

Requisitos: Excel intermediário, Power BI básico, experiência em negociações e compras, habilidade de argumentação, gestão de múltiplas demandas e contato com fornecedores.

Assistente Administrativo CCO (1 vaga)

Horário: Escala 12×36, das 8h às 20h

Salário: R$ 2.910,15

Local: Garagem Sul

Requisitos: Ensino Médio completo, Excel intermediário, experiência em centro de controle operacional (CCO).

Atendente 1 – Shopping Cerrado (1 vaga)

Horário: Escala 12×36, das 10h às 22h

Salário: R$ 1.710,00

Requisitos: Domínio do pacote Office.

Assistente de Marketing – Shopping Cerrado (1 vaga)

Horário: 10h às 22h

Salário: R$ 2.730,00

Requisitos: Superior completo ou cursando (Publicidade e Propaganda, Administração ou áreas afins) e Excel intermediário.

Analista Financeiro Jurídico – Shopping Cerrado (1 vaga)

Horário: 8h às 18h

Salário: R$ 3.200,00

Requisitos: Ensino superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas e bom domínio do Pacote Office (especialmente Excel).

Motorista Semiurbano – Viação Araguarina (6 vagas)

Carga horária: 44h

04 vagas para Base de Goiânia – 1º e 2 º turno

02 vagas para Base de Inhumas – 1º e 2 º turno

Salário: R$ 2.450,00

Requisitos: CNH D ou E com EAR (Exerce Atividade Remunerada), curso de transporte coletivo atualizado e 1 ano de experiência no transporte de passageiros.