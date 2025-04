Encenação da Paixão de Cristo em Aparecida de Goiânia será nesta sexta-feira

O Grupo Teatral Repensar realiza nesta sexta-feira (18), a partir das 17h, a encenação “Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus”.

A peça, carregada de episódios históricos e com muita emoção, será encenada ao público no campo de futebol da Avenida Dr. Pedro Ludovico Teixeira, no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia.

Católicos

Cerca de 200 jovens católicos da cidade estarão envolvidos, direta e indiretamente, na apresentação da história bíblica do mestre Jesus.

A encenação reconta os principais momentos da vida de Jesus, a realização de seus milagres, à sua prisão, sofrimento, crucificação e ressurreição.

Todos os anos, o grupo apresenta o teatro cristão e atrai uma multidão de pessoas.

