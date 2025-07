Entenda as mudanças que serão implantadas na Avenida 24 de Outubro até o final de julho

A Avenida 24 de Outubro, importante via com quase oito quilômetros que corta o tradicional bairro de Campinas, começa a passar por uma transformação nos próximos dias. A Prefeitura de Goiânia, por determinação do prefeito Sandro Mabel, inicia uma série de intervenções para reorganizar o trânsito, aumentar a segurança e promover maior fluidez para motoristas e pedestres, atendendo a uma demanda antiga da região.

As mudanças abrangem reestruturação viária, reorganização do estacionamento, implantação de binários e reprogramação semafórica. O corredor terá extensão total de 3,8 km e tem como objetivo principal melhorar a fluidez do tráfego, garantir mais segurança e otimizar os deslocamentos na região.

“Estamos implantando um novo corredor que respeita a dinâmica do comércio e o fluxo intenso de veículos. É uma solução construída com base em estudos técnicos, com o compromisso de tornar Goiânia mais funcional e segura para todos”, afirma o prefeito, ao defender que a obra representa um avanço concreto na reorganização do tráfego da cidade.

Segundo o secretário municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Tarcísio Abreu, as intervenções são necessárias para melhorar o trânsito da região. “Estamos promovendo uma reorganização inteligente da via, com foco na fluidez e na segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. É uma reorganização que considera o uso real da via, com foco na segurança e na mobilidade”, explica.

Entre as principais mudanças estão a implantação de um sistema binário com a Rua da Passagem entre a Alameda Progresso e a Avenida Tirol, além da manutenção do sentido duplo de circulação em um trecho de 3 km entre a Av. Tirol e a Av. Perimetral. A via contará com duas faixas por sentido, e o estacionamento será alternado ao longo do percurso, de forma intercalada entre os lados direito e esquerdo da via, conforme a necessidade de cada segmento.

No trecho entre a Rua P-25 e a Rua 220, será implantado outro binário com a Avenida Perimetral, com três faixas por sentido, estacionamento em ambos os lados (direito na Perimetral e esquerdo na 24 de Outubro), além da construção de uma alça de retorno para facilitar o fluxo.

Também estão previstas a retirada de uma rotatória no cruzamento da Rua 17, a extensão da calçada na Alameda Progresso e a reprogramação de 19 cruzamentos semafóricos já existentes, além da implantação de um novo semáforo no cruzamento com a Rua Geraldo Ney.