Equatorial Goiás alerta para aumento no risco de queimadas nas próximas horas

Goiás enfrenta um cenário preocupante com a estiagem prolongada que já ultrapassa 87 dias sem chuva em algumas regiões. A Equatorial Goiás alerta que o clima seco e a baixa umidade do ar aumentam significativamente o risco de incêndios florestais e urbanos. O cenário coloca a companhia em atenção para o risco de queimadas próximas da rede elétrica e que podem causar impactos significativos no fornecimento de energia.

Cidades em alerta

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), municípios como Goiânia, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente, Varjão, Jesúpolis, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Nova Crixás, Nova Iguaçu, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, Itapirapuã, Ivolândia, Jandaia, Jaupaci e Jussara estão entre os mais afetados pela situação.

Ocorrências no setor elétrico

A chegada do período seco em Goiás intensifica a preocupação com o aumento das queimadas e seus reflexos diretos para a segurança da população e a rede elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 552 focos de queimadas, uma média diária superior a cinco ocorrências, o que representa um crescimento de 48% em relação ao mesmo período de 2024. No ano passado, Goiás fechou com 4.311 registros.

No setor elétrico, os impactos também são evidentes. Nos primeiros sete meses de 2025, a Equatorial Goiás registrou mais de 70 ocorrências de queimadas que afetaram diretamente o fornecimento de energia. Ainda assim, o alerta segue máximo, considerando que, historicamente, o segundo semestre concentra 94% das ocorrências anuais.

Monitoramento em tempo real

A distribuidora atua intensamente no período de seca e reforça o monitoramento da rede de distribuição em tempo real em todo o estado. Quando uma queimada atinge cabos, o Centro de Operações Integradas é acionado e, imediatamente, equipes iniciam manobras telecomandadas para reduzir a extensão dos impactos. Elas são uma alternativa da concessionária para reduzir o tempo de espera do cliente para o retorno do fornecimento.

Com elas, é possível restabelecer o serviço em menos de um minuto, em uma ocorrência que poderia durar horas, dependendo da situação. Por meio das manobras, técnicos operam à distância os equipamentos e identificam trechos com defeito para restabelecer imediatamente o fornecimento. Enquanto isso, técnicos profissionais são enviados ao local do incêndio para iniciar o serviço de reconstrução do trecho danificado.

O monitoramento das queimadas é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Operações Integradas, com equipes preparadas para agir rapidamente sempre que necessário. “Em caso de incêndios, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e mantenha distância segura do local. É fundamental também evitar qualquer proximidade com a rede elétrica, pois o fogo pode danificar os cabos, provocando curtos-circuitos e riscos de choque elétrico. Se notar que as chamas atingiram a rede, entre em contato pelos nossos canais de atendimento”, alerta o gerente do COI, Vinicyus Lima.

Dicas de segurança: como evitar acidentes e impactos na rede elétrica

A concessionária reforça a necessidade da conscientização da população para evitar queimadas, acidentes e interrupções no fornecimento de energia. As orientações de segurança são:

Não queime lixo ou restos de vegetação seca (como folhas e galhos);

Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos ou pastagens;

Não descarte bitucas de cigarro ou lixo às margens de rodovias ou em áreas com vegetação seca;

Mantenha terrenos limpos e livres de materiais inflamáveis;

Em caso de fogo, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A distribuidora também reforça a importância do registro de ocorrências por meio dos seus canais de atendimento, disponíveis 24 horas.