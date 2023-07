Equipe de Goiás vai competir no Festival Internacional de Robótica

Alunos da Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt vão representar o estado no Festival Internacional de Robótica, que acontece no Rio de Janeiro, em agosto.

O time da EFG, batizado de Under Pressure, foi criado há pouco mais de um ano, durante a Campus Party Goiás 2022, e é formado por nove meninos e três meninas. O grupo competirá na categoria FIRST Robotics Competition (FRC) e terá a oportunidade de aprimorar um robô construído dentro das regras do torneio, que determina que o aparato seja autônomo e de porte industrial, com até 55 kg e 1,5 metro de altura.

Durante a competição na arena, as equipes terão que usar conhecimentos de engenharia, criatividade, pensamento crítico e programação para a construção do robô. O personagem será comandado pelos estudantes no cumprimento das missões e desafios da competição. “As EFGs preparam os alunos para lidar com tecnologia e esse reconhecimento é a prova disso. Seremos referência nacional”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

Gabriela Borges, integrante da equipe da EFG está ansiosa para participar do festival: “Mal posso esperar para presenciar as competições entre equipes talentosas, acompanhar as demonstrações e aprender com os especialistas nesse campo. Quero fazer novas conexões, compartilhar experiências e absorver todo o conhecimento disponível”, pontua.