Escola do Futuro de Aparecida de Goiânia está com 210 vagas abertas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) está com vagas abertas para cursos de qualificação profissional na Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia. São 210 vagas para turmas presenciais de auxiliar de análise e processo de software (60), mídias sociais (60), programação de computadores (30), planejamento e criação de novos negócios (60). Os cursos têm carga horária de 160 ou 240 horas.

O período de inscrição termina neste domingo, 22. São considerados aptos os candidatos com idade mínima de 16 anos e com o ensino fundamental completo. Além disso, 60% das vagas serão destinadas a estudantes de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio ou em situação de vulnerabilidade social; e alunos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. Os outros 40% são voltados para a comunidade em geral.

Os estudantes serão selecionados por meio de um sorteio, de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 50% do número de vagas para composição de cadastro reserva. Os interessados podem conferir o edital por meio do site (https://efg.org.br/cursos/editais).

O sorteio será on-line e transmitido ao vivo por meio do canal do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett), da Universidade Federal de Goiás (UFG), no YouTube, na sexta-feira, 3 de junho, a partir das 12h. O resultado final da seleção também está previsto para ser divulgado no mesmo dia, até as 23h59.

As aulas irão começar no dia 8 de junho. Em caso de dúvida, o aluno pode entrar em contato com a secretaria da Escola do Futuro Luiz Rassi por telefone (62) 3581-4140 ou e-mail: [email protected].