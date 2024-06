Especialistas alertam para cuidados com a saúde durante a Romaria do Divino Pai Eterno

Com a GO-060 já movimentada no primeiro fim de semana da Romaria do Divino Pai Eterno, especialistas em saúde recomendam cuidados aos romeiros que farão a tradicional caminhada entre Goiânia e Trindade.

O fisioterapeuta Emanuel Venâncio, do Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), destaca a importância do alongamento antes, durante e após a caminhada para reduzir dores musculares. Além disso, ele recomenda o uso de roupas e calçados confortáveis, protetor solar, chapéu ou boné e óculos escuros para quem caminhar durante o dia.

A médica Pátria Margarida, do pronto-socorro do Hetrin, alerta para a necessidade de hidratação constante e do uso de álcool em gel para higienizar as mãos, especialmente devido ao tempo seco que favorece viroses. Ela também aconselha os romeiros a conhecerem seus limites físicos e descansarem quando necessário.

O Hetrin, unidade do governo de Goiás, está preparado para atender os romeiros durante toda a Romaria, que vai até 7 de julho. O pronto-socorro funciona 24 horas por dia e pode encaminhar pacientes para outras unidades, se necessário.

Além do Hetrin, os romeiros contam com serviços de saúde no Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) e em tendas médicas da prefeitura de Trindade. Em casos de emergência, a recomendação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.