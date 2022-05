Estação Esporte-Cidadania oferece 50 vagas em Aparecida

Da redação

O Estação Esporte-Cidadania no Parque Trindade I, em Aparecida de Goiânia, está com inscrições abertas para três modalidades esportivas: atletismo, basquete e taekwondo. As vagas são para crianças e adolescentes com idade entre oito e 14 anos.

Os responsáveis pelos interessados em participar do programa municipal de Iniciação Esportiva devem retirar a ficha de inscrição no Estação Esporte-Cidadania de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. As vagas serão preenchidas de acordo com a procura. As matriculas serão encerradas no dia 5 de junho.

Crianças e adolescentes podem participar da Iniciação Esportiva mediante apresentação de comprovante de matrícula escolar e autorização dos pais e/ou responsáveis legais.

As aulas da Iniciação Esportiva serão ministradas no Estação Cidadania-Esporte nos turnos matutino e vespertino, conforme cronograma do complexo esportivo que é mantido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Semel).