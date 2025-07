Estelionatário é preso em SP após aplicar golpes milionários se passando por correspondente bancário

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da 7ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), cumpriu nesta quinta-feira (17) um mandado de prisão preventiva contra estelionatário. Gabriel Henrique Louredo, investigado por aplicar diversos golpes que somam mais de R$ 1 milhão em prejuízos às vítimas.

A investigação teve início em março deste ano, quando uma das vítimas procurou a delegacia para relatar um golpe no valor de aproximadamente R$ 500 mil. Segundo o depoimento, Gabriel se apresentava como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, oferecendo facilidades para concessão de empréstimos. Ele convenceu a vítima a assinar um contrato e realizar o pagamento antecipado de meio milhão de reais.

Para dar aparência de legalidade, o suspeito enviou um comprovante falso de pagamento de uma guia do Simples Nacional, supostamente em nome de uma empresa com CNPJ registrado em seu nome. Após o não recebimento do valor prometido, a vítima desconfiou da fraude e procurou a polícia.

Durante as investigações, foi constatado que Gabriel já havia aplicado outros golpes semelhantes. Ao ser intimado, informou que estaria internado em uma clínica em Sorocaba (SP), o que foi desmentido pela polícia. Ele estava apenas em tratamento psicológico e tentava ocultar sua localização real, com ajuda da clínica, para evitar a prisão.

Diante dos indícios de autoria e do risco à ordem pública, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, agora cumprida pela PCSP em Sorocaba. Gabriel Henrique responde por estelionato.

Como há possibilidade de novas vítimas, a imagem do suspeito foi divulgada para fins de reconhecimento, com base na Lei nº 13.869/19 e na Portaria nº 547/2021-DGPC.