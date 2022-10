Estudantes da rede estadual fazem simulado para o Enem

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino de Goiás participam, quarta e quinta-feira (26 e 27/10), de um simulado preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. A prova faz parte de um conjunto de ações executadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio do programa Goiás Bem no Enem, e estará disponível para 51 mil estudantes de 561 unidades.

Assim como o exame, o simulado será realizado em dois dias, sendo o primeiro dedicado às questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação; e o segundo, às questões das áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Serão 20 questões de cada área do conhecimento, totalizando 80 perguntas de múltipla escolha.

Para responder à atividade, cada aluno utilizará o Chromebook entregue pelo Governo de Goiás. Com o equipamento em mãos, o estudante deverá acessar o link da prova e respondê-la dentro do prazo estabelecido pela unidade escolar. Além da prova objetiva, haverá também uma proposta de redação, cujo tema será revelado no momento do exame.

De acordo com a Gerente de Produção de Material para o Ensino Médio, Vanuse Ribeiro, os resultados do simulado serão disponibilizados para as unidades escolares e Coordenações Regionais de Educação no dia posterior à prova. A ideia é que, a partir dos resultados, as escolas e professores identifiquem as áreas do conhecimento nas quais os estudantes apresentam maior dificuldade e possam retomar alguns conteúdos antes do Enem 2022.

O Enem

Instituído em 1998, o Enem surgiu com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da Educação Básica. Em 2009, o exame passou a ser também um mecanismo de acesso à educação superior. As notas obtidas na prova são usadas para a seleção de vagas em universidades brasileiras por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). Neste ano, o Enem será aplicado em todo o país nos dias 13 e 20 de novembro. Serão 180 questões objetivas, das quatro áreas do conhecimento, além de uma redação.