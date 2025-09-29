search
Estudantes do Cotec iniciam atividades de Turismo Pedagógico

Visitas técnicas integram etapa final do curso Técnico em Turismo e reforçam a formação prática de 66 alunos de Santa Helena, Formosa e Jaraguá


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/09/2025 - 14:21

Projeto faz parte da grade curricular e é uma exigência para o cadastro profissional dos futuros técnicos (Foto: Divulgação)

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) deu início às atividades de Turismo Pedagógico, com uma série de visitas técnicas que integram a fase final de conclusão do curso gratuito em Técnico em Guia de Turismo, oferecido pelo Governo de Goiás na modalidade EaD. No total, 66 alunos das unidades de Santa Helena, Formosa e Jaraguá participam do projeto, que faz parte da grade curricular e é uma exigência para o cadastro profissional dos futuros técnicos.

O cronograma prevê experiências que vão desde city tours regionais até viagens interestaduais e internacionais. Entre os destinos estão Goiânia, Trindade, Cidade de Goiás, Brasília e Diamantina (MG), além de uma etapa internacional em Foz do Iguaçu, que contempla visitas à Argentina e ao Paraguai. Todas as viagens contam com hospedagem, transporte e alimentação gratuitos, custeados pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada.

“Esse curso foi aberto para suprir o déficit de profissionais nas regiões turísticas do estado, onde a visitação aumentou bastante e faltam guias para acompanhar os turistas. Então, levamos essa oportunidade para o interior do estado, de uma carreira com boas perspectivas e remuneração”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

Formação prática
As atividades começaram em setembro com o City Tour de Santa Helena a Mineiros, seguido do roteiro integrado entre Goiânia e Trindade. Agora no fim do mês, os estudantes participam da viagem interestadual a Brasília e, em outubro, visitam a Cidade de Goiás e Diamantina, em Minas Gerais. Cada roteiro foi estruturado para unir turismo cultural, histórico e religioso, proporcionando aos alunos experiências diversificadas e enriquecedoras.

Em novembro, as últimas etapas incluem os city tours em Jaraguá e Formosa, concluindo na aguardada viagem internacional para Foz do Iguaçu, onde os estudantes poderão conhecer atrativos no Brasil e ainda vivenciar experiências em cidades da Argentina e do Paraguai. Essa imersão internacional marca o encerramento do Projeto Integrador e prepara os futuros técnicos para compreender o turismo em uma dimensão mais ampla.

Os técnicos em Guia de Turismo têm formatura prevista para o início de 2026. Com a chancela da Universidade federal de Goiás (UFG), entidade contratada do governo do estado para gestão dos Cotecs, esse e outros cursos desempenham papel essencial na formação de profissionais, ampliando oportunidades e atendendo as demandas do setor produtivo goiano.

