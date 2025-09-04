Em discurso na Câmara Municipal de Goiânia, nesta quinta-feira (4), o vereador Igor Franco (MDB) afirmou que tem sido alvo de retaliações políticas por parte do Paço Municipal e defendeu a autonomia do Parlamento ao criticar as tentativas de Sargento Novandir (MDB)m de barrar a CEI da Limpa Gyn na Justiça. Ele também levantou que a Secretaria de Governo teria orientado pastas a não atenderem solicitações encaminhadas pelo seu gabinete em razão da saída da liderança do prefeito Sandro Mabel (UB).

“Tive informações de alguns secretários nesse sentido. Mas minhas prerrogativas de vereador eu sei usar, e não são em benefício próprio. Eu não levo demanda minha, eu levo demanda da população que busca meu gabinete, que é porta aberta e onde fico, tem dia, até meia-noite resolvendo situações”, afirmou.

Ao comentar as divergências políticas que levaram à sua retirada da liderança do prefeito, Franc relembrou sua trajetória política e a decisão de assumir a liderança do prefeito Sandro Mabel (UB) no início da gestão. Ele disse ter acreditado que o empresário deixaria sua vida privada para “entregar um resultado histórico para Goiânia”, mas destacou que algumas atitudes têm lhe causado preocupação.

O vereador citou o episódio em que um vendedor de algodão-doce chegou a se ajoelhar diante do prefeito após ser impedido de trabalhar na porta do Zoológico de Goiânia. Em outra situação, relatou ter visto o prefeito dar um sermão em comerciantes e lavadores de carro na Praça do Trabalhador.

“Eu pergunto: esse é o papel mesmo, está correto?”, questionou Franco, ao reforçar que tem refletido sobre os rumos da administração municipal.

Pressão política

No pronunciamento, Igor Franco também afirmou que ele e os colegas que integram o bloco de vereadores independentes que criaram a CEI da Limpa Gyn sofreram “todo tipo de pressão” para não formalizar a união, mas que resistiram e consolidaram o grupo.

“Hoje a CEI está publicada e vai acontecer. Nós temos a responsabilidade e vamos fazer com muita responsabilidade”, declarou. Segundo ele, houve tentativa de aliados do prefeito de impedir a consolidação da frente parlamentar.

Igor Franco disse que não é homem de recuar. “Nunca me curvei para ser humano nenhum. Para me ver de joelhos, só Deus, só Ele, toda honra e toda glória. Para outro, esquece. Pode retaliar, pode exonerar, pode destituir, mas eu jamais vou me calar”.

