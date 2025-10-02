Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Arcário, que tem como alvo um ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Palmelo e outros investigados. A ação cumpre três mandados de prisão, quatro de busca e apreensão e determina o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.

A investigação começou após a própria Prefeitura apresentar denúncia sobre movimentações suspeitas na contabilidade municipal. Segundo a PCGO, o então secretário teria usado senhas de outros departamentos e inserido dados falsos no sistema, manipulando despesas para desviar aproximadamente R$ 4,6 milhões dos cofres públicos.

Ocultação de patrimônio

As apurações indicam que parte dos valores desviados teria sido utilizada para a compra de imóveis e veículos de luxo. Para dificultar o rastreamento, os bens eram transferidos para nomes de parentes e terceiros, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita do patrimônio.

Com o cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Civil busca reunir novas provas para comprovar a atuação do ex-gestor e identificar possíveis beneficiários do esquema criminoso.

Crimes investigados

Os suspeitos podem responder por diversos crimes previstos no Código Penal e em legislação específica, entre eles:

Peculato (art. 312 do CP)

Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP)

Associação criminosa (art. 288 do CP)

Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98)

A PCGO informou que as diligências continuam para dimensionar o alcance dos prejuízos e esclarecer todos os vínculos do grupo.