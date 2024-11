ExpoMulher Gyn leva artesanato e gastronomia ao Setor Bueno

A Feira ExpoMulher Gyn começa na próxima terça-feira, 26, às 17h, na Central de Vendas MZN, localizada na esquina da Avenida T-8 com a Rua T-27, no Setor Bueno. Com entrada gratuita, a feira promete ser o destino ideal para quem deseja antecipar as compras de Natal. A feira contará com 25 bancas, oferecendo uma variedade de produtos, como artesanato, vestuário, acessórios, cosméticos, semijoias e itens para a casa. Além disso, terá diversas opções gastronômicas, incluindo yakisoba, massas, caldos, churrasquinho, sucos e chope.

Além das compras, os visitantes poderão conhecer os apartamentos decorados de dois empreendimentos da incorporadora MZN. O Casa du Lago, localizado no Setor Oeste, é um empreendimento de alto padrão com apartamentos de dois e três quartos, enquanto o Terrê by MZN, no Setor Bueno, destaca-se pela localização privilegiada e apartamentos com churrasqueira na varanda.

A ExpoMulher Gyn será realizada todas as terças-feiras, das 17h às 22h. Não perca a chance de aproveitar este evento que une compras, gastronomia e a oportunidade de conhecer os lançamentos imobiliários da MZN.