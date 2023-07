Fã cai em piscina durante gravação de DVD do cantor Gusttavo Lima

Um vídeo de uma jovem caindo na piscina durante a gravação do DVD do cantor Gusttavo Lima tem repercutido nas redes sociais.

As cenas mostram o momento em que Anselmo Trancoso, diretor responsável pela produção do projeto, pula na água para resgatar a fã, que quase se afogou.

Ainda não se sabe os motivos pelos quais a jovem caiu na piscina.

O DVD estava sendo gravado nesta terça-feira (04), em Goiânia. O evento contou com a presença da primeira dama de Goiás, Gracinha Caiado e as filhas, Marcela e Maria. Artistas nacionais também participaram do projeto, como a dupla Maiara e Maraisa.

Confira o vídeo abaixo: