Fábrica clandestina de ração animal é fechada em Goianira durante operação da Polícia Civil e MAPA

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), em trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), deflagrou nesta quinta-feira (10) operação no intuito de reprimir a fabricação e comércio de produtos veterinários impróprios ao consumo e com aposição de certificado federal dissimulado.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos imóveis relacionados à prática criminosa, em que se descobriu funcionar estabelecimento clandestino voltado à manipulação, acondicionamento e comércio ilegal de ração nutricional animal. No local ainda foram encontrados a matéria prima, os envólucros e o maquinário utilizado para fabricar os produtos inadequados ao consumo, além de centenas de unidades do produto prontos para a venda. A fábrica alvo da investigação fica na cidade de Goianira.

Da apuração, inferiu-se que os produtos eram fabricados utilizando creolina, colorante de construção civil (xadrez) e calcário, insumos utilizados para dar cheiro e cor similar a outros produtos da mesma espécie. O custo de fabricação era ínfimo, enquanto o valor de venda beirava 34.000%. Os produtos são amplamente divulgados e vendidos em mercados digitais, sendo comercializados para todo o país.

Além disso, os produtos são maléficos ao consumo humano e animal, podendo causar enormes prejuízos caso sejam implementados na alimentação dos animais, como já efetivamente causou abortos e mortes de bovinos de produtores rurais goianos e também fora do Estado. Os responsáveis foram encaminhados a delegacia, onde foram ouvidos, e instaurado inquérito policial a fim de apurar a prática de crimes contra as relações de consumo e falsificação.

