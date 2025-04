Polícia Civil cumpre 26 mandados no Ceará contra golpistas que vitimaram moradores de Rio Verde

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Rio Verde – 8ª DRP, deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Honorários do Crime. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos contra 13 investigados nas cidades de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba, todas no estado do Ceará.

A investigação é relativa ao delito de estelionato virtual (fraude eletrônica), na modalidade do golpe do “falso advogado”, no qual o grupo criminoso, utilizando-se de perfis falsos no aplicativo de mensagem WhatsApp, se passava por legítimos advogados e entrava em contato com as vítimas (clientes dos verdadeiros advogados) solicitando transferências de valores para supostos andamentos e demandas processuais, conseguindo assim obter vantagens financeiras indevidas. A investigação identificou que o grupo criminoso se localiza na região metropolitana de Fortaleza e fez várias vítimas na cidade de Rio Verde (GO).

A investigação começou no ano de 2023 após as primeiras vítimas terem seu patrimônio lesado. Estima-se que o prejuízo às vítimas ultrapasse os R$ 60 mil. A PCGO também cumpriu sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias. A ação contou com apoio de diversas unidades da Polícia Civil do Ceará. As diligências resultaram na apreensão de diversos aparelhos celulares, veículos e cartões bancários, os quais auxiliarão no ressarcimento das vítimas e na continuidade da investigação a fim de identificar outros envolvidos no esquema criminoso.