Faina e Aurilândia terão festivais gastronômicos neste fim de semana

Da redação

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) apoia dois festivais gastronômicos que serão realizados neste fim de semana, de 27 a 29 de maio. A 22ª Festa Estadual da Guariroba e o 3º Festival Gastronômico, em Aurilândia; e a 1ª Feira Gastronômica de Faina.

Em Aurilândia, o festival tem como atração principal a guariroba, palmeira nativa do cerrado. Durante os três dias, serão servidos pratos à base do palmito, como empadão, salada, farofa, doce, licor e conserva. Já o evento de Faina terá pratos variados inspirados na cultura sertaneja.

O secretário de Cultura de Faina, Weslle Fellippe de Araújo, afirma que essa festividade cultural só foi possível devido à parceria com a Goiás Turismo. Para ele, a feira é um marco na região: “O município e o Vale do Araguaia estavam carentes de eventos desse tipo”. A expectativa da prefeitura é atrair cerca de 1,6 mil pessoas por dia.

Os dois festivais gastronômicos fazem parte de convênio firmado com a Goiás Turismo em 2021, realizado por meio de edital e concorrência entre os municípios goianos. A verba estadual será usada na estrutura dos eventos. As prefeituras irão proporcionar as atrações artísticas que se apresentarão nas festividades.

Para o secretário de Turismo de Aurilândia, Jonas Cardoso, a iniciativa vai gerar renda e atrair turistas para a cidade. “Aqui nós não temos indústria para gerar emprego, nossa indústria é o turismo. Este evento vai auxiliar a divulgar nosso potencial, trazendo mais gente para conhecer tanto nossa gastronomia, quanto os demais pontos turísticos”, explica.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, ressalta a importância dos festivais para cultura e o turismo regional. “Além de manter e divulgar nossa cultura gastronômica, os eventos ajudam na retomada do turismo no nosso Estado, gerando emprego e renda às cidades do interior.”