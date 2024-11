Feirão de Empregos em 8 cidades de Goiás oferece mais de 10 mil vagas

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, realiza a segunda etapa do Feirão de Empregos do Cotec nos dias 21, 22 e 23 de novembro. O evento, que já alcançou grande sucesso em sua primeira fase com 9 mil atendimentos, chega a 8 cidades do estado, oferecendo mais de 10 mil vagas de emprego, cursos e oficinas gratuitas. As cidades participantes desta etapa incluem Anápolis, Catalão, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, Cidade de Goiás e Formosa.

O Feirão de Empregos será realizado simultaneamente nas sedes dos Colégios Tecnológicos do Estado (Cotecs) de cada cidade. Durante os três dias, as atividades acontecerão de 8h às 17h, exceto na sexta-feira, 23 de novembro, quando o atendimento será das 8h às 12h. Entre as ofertas, estão vagas de emprego em diversas áreas, além de entrevistas presenciais com empresas de cada região.

O evento também contará com uma série de oficinas de capacitação, como elaboração de currículos, automaquiagem, cuidados faciais, design de sobrancelhas, empreendedorismo, e atividades de lazer e aprendizado como a produção de biscoitos natalinos e a confecção de itens de artesanato. Além disso, os participantes terão acesso a serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, especialmente em cidades como Caiapônia e Piranhas.

O secretário da Retomada, César Moura, destacou a importância do Feirão como uma ponte entre os goianos e o mercado de trabalho. “Além de ajudar na inclusão de milhares de trabalhadores no mercado de trabalho, o Feirão também oferece a chance de qualificação profissional. A inclusão do aplicativo Minha Vaga amplificou ainda mais nosso alcance, ajudando a conectar goianos de várias regiões”, afirmou.

Para Moisés Cunha, diretor do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG, o Feirão tem um papel importante na preparação dos cidadãos para novas oportunidades. “Este evento é essencial para aqueles que buscam seu primeiro emprego ou estão em busca de uma recolocação no mercado, oferecendo capacitação e orientação para melhorar as chances no trabalho”, declarou.

Oficinas e atividades em cada cidade:

Anápolis

Endereço: Rua VP – 4D, nº s/n, Distrito Agro-Industrial de Anápolis (DAIA)

Oficinas: Automação de maquiagem, Bolo no pote para o Natal, Elaboração de currículo

Serviços gratuitos: Maquiagem, Design de barba, Show da Química

Catalão

Endereço: Avenida Eixo Principal, nº s/n, Distrito Minero Industrial de Catalão

Oficinas: Biscoitos natalinos, Corte e costura de brindes, Postura profissional nas redes sociais

Serviços: Corte de cabelo, Maquiagem, Beleza e bem-estar para mulheres em situação de rua

Santa Helena

Endereço: Avenida Protestato Joaquim Bueno, nº 945, Perímetro Urbano

Oficinas: Formatação de trabalhos acadêmicos, Elaboração de currículo, Auto maquiagem básica

Serviços: Escova, Esmaltação

Formosa

Endereço: Rua 12, nº s/n, Parque Lago

Oficinas: Elaboração de currículo, Massagem relaxante, Cuidados faciais

Palmeiras de Goiás

Endereço: Rua 20, nº, Jardim Atlântico

Oficinas: Automação de maquiagem para ocasiões especiais, Unhas decoradas para o Natal

Piranhas

Endereço: Rua Getulio Vargas, nº 20, Centro

Oficinas: Auto maquiagem, Cuidados faciais, Elaboração de currículo

Serviços: Aferição de pressão, Dicas de saúde

Caiapônia

Endereço: Avenida Adalberto Rodrigues dos Santos, nº 257, St Aeroporto

Oficinas: Skincare, Libras, Maquiagem para melhor idade

Serviços de saúde: Aferição de pressão, Teste de glicemia, Orientações de saúde

Serviços gratuitos: Esmaltação de unhas, Spa para os pés

Cidade de Goiás

Endereço: Rua Felix de Bulhões, nº 67

Oficinas: Bordados, Penteados para festa, Customização de jeans

Serviços gratuitos: Primeiros socorros, Bolachas natalinas, Dicas para primeiro emprego

Feirão de Empregos

Data: 21 a 23 de novembro

Horário: 8h às 17h (exceto sexta-feira, 8h às 12h)

Local: Cotecs das cidades participantes