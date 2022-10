Feirão de Empregos oferta 10 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes

A 11ª edição do Feirão de Empregos será realizada a partir desta terça-feira, 18, até o próximo sábado, 22, na Praça Cívica, em Goiânia. O Feirão é uma ação do Goiás Social e funcionará de terça a sexta, das 8h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h.

De acordo com a Secretaria da Retomada (SER), o Feirão vai oferecer mais de 10 mil oportunidades de trabalho formal. Além das vagas de emprego, o público poderá conferir atendimentos de programas sociais, além de orientações, consultorias e linhas de crédito a micro e pequenos empresários.

O Feirão também contará com serviços como inscrições em cursos gratuitos ofertados pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec). As opções para aulas presenciais são de Confeiteiro, Chocolates e Bombons, Doces para Festas, Marmita Fitness, Panificação Básica, Maquiagem Profissional, Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelha, Corte e Costura, e Informática Básica. Quem quiser ter aulas on-line poderá escolher entre os cursos de Atendente de Farmácia e Mídias Digitais.

“O governador Ronaldo Caiado sempre diz que a política pública mais eficiente é o emprego. Por isso estamos empenhados em garantir que os goianos tenham acesso ao trabalho e à renda. Não podemos deixar de lado a questão da profissionalização da mão de obra, por isso ofertamos vários cursos gratuitos de curta duração”, comenta o titular da Retomada, César Moura.

Parceira do evento, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) vai distribuir 2.747 cartões do Mães de Goiás, entregar 772 kits do Programa Aprendiz do Futuro. Equipe da secretaria vai auxiliar na confecção de currículo, encaminhamento para vagas de emprego e tradutores de libras para pessoas com deficiência (PCD).

Para o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, o Feirão é mais uma parceria de sucesso entre secretarias do Governo. “Uma oportunidade ímpar de levar vagas de emprego para pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e tantas outras que só precisam de um apoio para reestruturação econômica familiar nesse momento”, destacou Matos.

Outros serviços

Micro e pequenos empresários terão atendimento especial na programação do Feirão. Além da oferta de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem aval, os empreendedores poderão ter consultoria e apoio com Microempreendedor Individual (MEI), oferecida pelo Sebrae. Já a GoiásFomento vai apresentar linhas de crédito voltadas a empreendedores de Goiânia e região.

Quem procurar por Emissão de RG precisa ficar atento, já que o serviço estará disponível na quarta-feira , 19, e quinta-feira, 20. Profissionais do artesanato poderão solicitar a Carteira do Artesão. Também está prevista a emissão de Registro Civil (emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento, óbito).

São parceiros do evento o Gabinete de Políticas Públicas (GPS), o Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), a GoiásFomento, e a Seds. Fora da estrutura do governo estadual são parceiros a Fecomércio-GO, Acieg, Adial, Facieg, Faeg, OCB/GO, PUC Goiás, Sebrae, Senac, Senar, Sesc, Sinduscon Goiás e UFG.