Feirão do Emprego oferece mais de 5 mil vagas em Anápolis

Com a expectativa de oferecer mais de 5 mil vagas de empregos, começa na próxima quarta-feira, 07, no Centro de Convenções de Anápolis, o 2 ° Feirão do Emprego. O evento é realizado pela Secretária da Retomada, em parceria com a Adial.

O coordenador da Adial Talentos, Alfredo Santana Rocha, orienta as empresas associadas a informarem as vagas existentes para a Secretaria da Retomada, que irá incluir no cadastro sem custos.

Além da oferta das vagas de emprego, o Feirão irá oferecer outros serviços, o evento acontece de 07 a. 08d de dezembro. Haverá inscrições em cursos gratuitos, emissão de segunda via de documentos, como RG, certidão de nascimento, casamento, e carteirinha do autista e do idoso.