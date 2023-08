Felipe Cecílio deve sair pré-candidato a prefeito de Goiânia

O primeiro suplente de deputado federal pelo MDB por Goiás, Felipe Cecílio deve sair pré-candidato na disputa pela prefeitura de Goiânia, que será no ano que vem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do político.

Felipe afirma que neste momento está empenhado em alinhar com o partido sobre as eleições de 2024, mas no que depender dele, a decisão de lançar uma pré-candidatura já está tomada.

Quem é

Felipe Cecílio é um jovem goiano que cursou administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), direito no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e ciências políticas na Universidade de Sorbonne, em Paris. Felipe Cecílio é neto do ex-senador Mauro Miranda e do ex-deputado federal Jamel Cecílio.