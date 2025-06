Festa de Trindade deve atrair 1 milhão de visitantes para a Região da 44

A Festa de Trindade (Romaria do Divino Pai Eterno), começa no próximo dia 27 de junho e boa parte dos 6 milhões de visitantes que são esperados ao longo dos dez dias de celebração, terão outro destino certo na região metropolitana de Goiânia: a Região da 44, no Centro da capital.

Uma estimativa da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44) aponta que a festa religiosa, a segunda maior do país, deve atrair indiretamente ao menos um milhão de visitantes, entre os dias 25 de junho e 10 de julho, para o polo de confecção e moda, o maior do Centro-Oeste. “Esse é o número de visitantes que recebemos no ano passado como impacto positivo da Festa de Trindade, pois temos aqui uma rede hoteleira com mais de 5 mil leitos, bem estruturada e com preços acessíveis, onde muitos romeiros que vêm de fora do estado se hospedam”, explica Sérgio Naves, presidente da AER44.

Segundo o presidente da associação empresarial, os cerca de um milhão de visitantes que são esperados na Região da 44, próximo e/ou durante os dias da Festa do Divino Pai Eterno, fazem parte do fluxo de compras do chamado atacarejo, que são consumidores finais que aproveitam os preços de atacado levando mais peças. “Como Trindade e Goiânia estão bem próximas, na mesma região metropolitana, mesmo os visitantes da festa religiosa que não se hospedam na 44, visitam o nosso polo de moda, que também já é um ponto turístico conhecido do nosso estado”, afirma Sérgio.

Excursões

Números do maior hotel da Região da 44, o Mega Moda Hotel, comprovam o impacto positivo da Festa de Trindade para o polo confeccionista em Goiânia. “Temos até o momento 18 excursões de turistas já programadas para Trindade, entre os dias 27/06 e 06/07. Em relação ao mesmo período no ano passado, isso representa um aumento de 20%”, salienta Galileu Pereira, gerente geral do Hotel Mega Moda, que possui 270 apartamentos.

Segundo ele, cada excursão traz, em média, 50 pessoas, o que dá um total aproximado de 850 visitantes que virão de ônibus para serem recebidos só no Mega Moda Hotel, durante os dias da Festa de Trindade. “Além disso, teremos aqueles que vêm por condução própria, que são cerca de 600 pessoas. Assim, para este período da festa devemos receber cerca de 1.450 pessoas que irão visitar Trindade”, afirma Galileu.

Segundo o gerente do Mega Moda Hotel, o perfil de turistas que se hospedam nos hotéis da Região da 44 neste período é, em geral, formado por pessoas com mais de 50 anos, muitos são funcionários públicos e aposentados. “Geralmente, a dinâmica desses turistas que se hospedam aqui e que buscam Trindade é de irem às celebrações na parte da manhã, e na outra parte do dia fazerem suas compras nas cerca de 14 mil lojas da Região da 44. Ou às vezes ao contrário, fazendo suas comprinhas pela manhã e indo à romaria na parte da tarde”, diz Galileu Pereira, que informa ainda que para dar conta do aumento no número de hóspedes durante a Festa de Trindade precisou reforçar a sua equipe de camareiras. “Temos em média dez camareiras, mas nesse período da festa contratamos ao menos quatro extras”, revela.

Boa expectativa

Outro que também está com uma expectativa otimista para esse impacto positivo da Festa de Trindade para a Região da 44 é o gerente do Shopping 44, Lauro Naves. “Para este período da festa já temos dez excursões agendadas há mais de um mês. A nossa expectativa é de termos um aumento de 15% no volume de nossas ocupação de leitos”, informa Lauro, que gerencia o hotel com 90 apartamentos.

Ele confirma que o perfil dos turistas que vêm por meio das excursões são em sua grande maioria formados pelo público da melhor idade. “Com a Festa do Divino Pai Eterno, não temos só o impacto positivo da hospedagem, mas também no nosso shopping, que é anexo ao hotel, que recebe um fluxo maior de visitantes, já que muitos que vêm para a Romaria de Trindade também fazem suas compras aqui na 44”, observa.

