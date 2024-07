Festival Deu Praia troca ingressos por doações de sangue, leite e livros

O Festival Deu Praia está realizando uma campanha solidária em parceria com o governo do Estado de Goiás, incentivando doações de sangue, leite e livros em troca de ingressos para o evento. As doações podem ser feitas até o próximo domingo (14) e contemplam diversas formas de contribuição.

A iniciativa é coordenada pelas Secretarias de Estado da Cultura (Secult), de Esporte e Lazer (SEEL), da Saúde (SES), Hemocentro e pelo programa Goiás Social. Ao todo, serão disponibilizados 2 mil ingressos para troca: 1 mil para doações de leite, 600 para livros e 400 para doações de sangue.

Para participar, os interessados devem seguir as orientações específicas para cada tipo de doação:

Doação de sangue: Os interessados devem agendar sua doação pelo site do Hemocentro e comparecer à unidade móvel no Goiânia Arena nos dias especificados. Cada doação realizada garantirá acesso a ingressos para os dias seguintes do festival.

Doação de livros: É possível trocar 2 livros literários por um ingresso do Deu Praia. As doações podem ser feitas na Biblioteca Pio Vargas, em Goiânia, durante os dias da campanha.

Doação de leite: Doando 1 litro de leite longa vida em bom estado de conservação, os doadores receberão um ingresso para o evento. As doações de leite serão recebidas no Goiânia Arena em horários específicos.

As regras para doação de sangue incluem critérios como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, e seguir um período de inaptidão para certas condições temporárias.

O Festival Deu Praia 2024 acontece de 10 a 14 de julho no Goiânia Arena e conta com atrações musicais variadas em cada dia do evento. Ingressos adicionais estão à venda pelo site Bilheteria Digital.