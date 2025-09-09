Filhote de onça é resgatado na Serra Dourada, em Goiás

Na madrugada de hoje, durante o combate a um incêndio florestal realizado pelo Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF) na Serra Dourada, na cidade de Goiás, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram um filhote de onça jaguatirica. Ela foi resgatada com queimaduras nas patinhas, provocadas pelo fogo na vegetação.

A oncinha foi resgatada com técnicas de manejo adequadas e será encaminhado ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) para receber cuidados especializados.

O Corpo de Bombeiros alerta que colocar fogo em áreas de vegetação provoca prejuízos irreparáveis à fauna e à flora, além de colocar em risco a saúde da população. Queimadas não afetam apenas o meio ambiente, mas também vidas que dependem dele para sobreviver.

Animais silvestres

Em junho deste ano, o 8º Batalhão Bombeiro Militar foi acionado para uma ocorrência de busca e salvamento de animais silvestres, em uma residência no Setor Recreio do Funcionário Público, em Goiânia.

A solicitante relatou que o antigo inquilino havia abandonado o imóvel, deixando para trás diversos animais mantidos de forma irregular. No local, a equipe do ASA-118 encontrou uma cobra jiboia em um viveiro de vidro, quatro arraias em uma piscina de plástico — sendo três vivas e uma morta —, além do corpo de um jabuti filhote em uma caixa.

Os bombeiros realizaram o resgate dos animais vivos, que foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para os devidos cuidados. As autoridades policiais foram acionadas e investigam o caso.

