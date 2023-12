Fim de semana deve ser de tempestades com raios em Goiás

O fim de semana em Goiás deve ser de tempestades com raios em Goiás. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), neste sábado o risco de tempestade é com chuvas fortes, focadas nas regiões Norte, Sudoeste e Oeste do Estado. Ainda indica raios e rajadas de vento durante as chuvas, com umidade relativa do variando entre 35% e 90%.

Os municípios com potencial moderado de tempestades no sábado são: Caçu, São Simão, Itarumã, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, Bonópolis, Mara Rosa, Nova Crixas, e Crixas. Não há nenhum com alto risco.