Fim de semana será marcado por baixas temperaturas

O fim de semana será de sol e variação de nebulosidade e baixas temperaturas. A circulação do ar frio de origem polar irá propiciar declínio nas temperaturas mínimas com destaque na parte centro-sul e leste do Estado, aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Goiás permanece em alerta para declínio das temperaturas mínimas, especialmente nas regiões centro-sul e leste devido ao avanço gradativo do ar frio de origem polar. A temperatura mínima hoje pode atingir 10 graus em Jataí e Rio Verde, no sudoeste do estado. Ela pode chegar a 11 graus em Mineiros e a 12 graus em Catalão, Caldas Novas e Alto Paraíso.

Em Goiânia, a previsão é de predomínio de sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima pode chegar a 30 graus e a umidade relativa do ar varia entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 6h42 e o pôr do sol, às 17h51.

As temperaturas máximas podem chegar a 35 graus nas regiões norte e sul. Em Porangatu pode fazer 35 graus e 33 graus em Aruanã e Araguapaz.

